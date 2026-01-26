DZ BANK stuft Draegerwerk auf 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Drägerwerk nach Eckdaten für 2025 von 70 auf 90 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Halten" belassen. Analyst Sven Kürten attestierte dem Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik starke Geschäftszahlen und auch einen guten Ausblick für 2026. Nach wie vor sei das Unternehmen aber zu abhängig vom jeweiligen vierten Quartal des Jahres, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 86,70EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Sven Kürten
Analysiertes Unternehmen: Draegerwerk
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
