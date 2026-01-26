GEA Group AG: Vorläufige Finanzzahlen 2025 veröffentlicht
Starke Zahlen bei Marge und Auftragseingang: Die GEA Group übertrifft 2025 klar die Erwartungen und setzt ihren Wachstumskurs eindrucksvoll fort.
Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
- Die vorläufige EBITDA-Marge der GEA Group für das Gesamtjahr 2025 beträgt 16,5 Prozent, über dem prognostizierten Korridor von 16,2 bis 16,4 Prozent.
- Der vorläufige Auftragseingang im 4. Quartal 2025 liegt bei 1.828 Mio. €, was 7,0 Prozent über der Markterwartung von 1.708 Mio. € ist.
- Das organische Auftragseingangswachstum für das Gesamtjahr 2025 beträgt 9,1 Prozent, im Vergleich zu 4,5 Prozent im Vorjahr.
- Der vollständige Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 wird am 9. März 2026 veröffentlicht.
- Die Informationen stammen aus einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.
- GEA Group Aktiengesellschaft hat ihren Sitz in Düsseldorf, Deutschland, und ist im DAX gelistet.
Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei GEA Group ist am 09.03.2026.
Der Kurs von GEA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 61,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,87 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 63,00EUR das entspricht einem Plus von +3,19 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.933,00PKT (+0,35 %).
+3,71 %
+4,48 %
+10,33 %
-5,39 %
+22,87 %
+47,45 %
+105,78 %
+65,64 %
+69,97 %
