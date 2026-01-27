Insider-Kauf nach Earnings-Crash: Hier hat jetzt der Chef selbst zugeschlagen!

Doch schon in den vergangenen zwei Wochen ist es bei dem ein oder anderen Wert hoch oder eben auch tief zugegangen. Neben US-Halbleiterhersteller Intel am Donnerstagabend hat zuvor auch Life-Science- und Dividendenwachstumswert Abbott Laboratories eine heftige Schlappe und zweistellige Kursverluste beklagen müssen.

Enttäuschung schafft gelegentlich auch Einstiegschancen

Zwar verzeichnete das Unternehmen gegenüber dem Vorjahresquartal ein Umsatzwachstum von 4,5 Prozent auf 11,46 Milliarden US-Dollar. Allerdings wurden die Erwartungen damit um 340 Millionen US-Dollar verfehlt. Das Gewinnergebnis lag zwar über den Schätzungen, der Beat war mit einem 1 Cent bei einem Ertrag von 1,50 US-Dollar je Aktie aber äußerst knapp.

Das hätten Anlegerinnen und Anleger dem Unternehmen vielleicht noch verziehen, wenn nicht auch der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr mau ausgefallen wäre. Aufgrund einer operativen Schwäche in seiner Nahrungsmittelsparte hat der Konzern ein Gewinnergebnis von 5,68 US-Dollar je Aktie in Aussicht gestellt.

Das entsprach zwar genau den Schätzungen, allerdings ließ Abbott Laboratories angesichts einer schwachen Q1-Guidance (EPS 1,15 vs. 1,20 US-Dollar) Zweifel am Erfüllen der eigenen Gesamtjahresziele aufkommen. Das bescherte der Aktie mit einem Minus von 10,0 Prozent den schlechtesten Handelstag seit mehr als einem Jahr.

Dividendenwachstumswert Abbott Laboratories: Der Chef kauft den Dip

Dadurch rasselte Abbott Laboratories nach der im November bereits aufgegeben 50-Tage-Linie nun auch durch die 200-Tage-Linie und fiel damit auf den tiefsten Stand seit Juli 2024. Zwar gelten solche Mehrjahrestiefs als technische Verkaufssignale, allerdings ist er Abwärtstrend der vergangenen Monate mit Blick auf den RSI bereits weit fortgeschritten. Ein Wert von 22 Punkten zeigt eine stark überverkaufte Situation der Aktie an.

Als Anlegerin, als Anleger jetzt noch zu verkaufen könnte ohnehin genau der falsche Zeitpunkt sein, denn am Montag hat niemand geringeres als CEO Robert Ford selbst bei der Aktie zugeschlagen. Er hat, wie aus an die Börsenaufsichtsbehörde SEC übermittelten Dokumenten hervorgeht eigene Anteile im Wert von rund 2 Millionen US-Dollar gekauft.

Quelle: OpenInsider.com | Abbott Laboratories

Damit steigt die Zahl aller von ihm gehaltenen Aktien auf 469.508, was für einen Kurs von etwa 108 US-Dollar einem Gesamtwert von rund 51 Millionen US-Dollar entspricht. Es ist zudem der erste Insiderkauf seit mehr als zwei Jahren und damit ein starkes Vertrauenssignal. Dementsprechend positiv viel die Kursreaktion am Montag mit einem Plus von zwischenzeitlich 2 Prozent aus.

Fazit: Einem Beispiel, dem Investoren folgen könnten

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung hat Abbott Laboratories nach dem Earnings-Crash einiges zu bieten. Auf Basis der eigenen Schätzung ist die Aktie mit einem KGVe 2026 von 19 bewertet. Das liegt um rund 21 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel von 21,6 Prozent. Bei anderen Kennziffern betragen die Abschläge gegenüber der historischen Norm zwischen 15 und 30 Prozent. Das deutet auf eine strukturelle Unterbewertung und eine antizyklische Einstiegschance hin.

Gleichzeitig bietet das Unternehmen mit 2,2 Prozent eine überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite (Branche: 1,7 Prozent). Dabei setzt Abbott Laboratories auf langfristig hohe Wachstumswerte. In den vergangenen 10 Jahren wurde die Ausschüttung jährlich durchschnittlich um 9,3 Prozent angehoben.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Vorsicht, geheim! Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!