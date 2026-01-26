Verve Group Registered (A) - Aktie verliert deutlich -6,51 % - 26.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Verve Group Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -6,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Verve Group Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,11 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,7390€, mit einem Minus von -6,51 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Verve Group Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -21,86 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verve Group Registered (A) Aktie damit um -11,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,88 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Verve Group Registered (A) um +5,81 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

Verve Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,84 % 1 Monat +6,88 % 3 Monate -21,86 % 1 Jahr -38,65 %

Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 352,21 Mio.EUR € wert.

ROUNDUP: Friedrich Vorwerk legt 2025 deutlich zu - MBB profitiert TOSTEDT - Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen Friedrich Vorwerk hat nach einem kräftigen Schlussspurt seine eigenen Ziele für das …

Der schwedische Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung Verve Group hat den Umsatz dank einer Vereinheitlichung von Technologieplattformen im vierten Quartal gesteigert. Der Umsatz stieg auf Basis vorläufiger Zahlen in den drei …

Verve Group SE delivers strong operational performance in Q4 2025, driving organic growth and gross margin expansion, and publishes financial guidance for 2026 Verve Group SE delivers strong operational performance in Q4 2025, driving organic …

Verve Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verve Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verve Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.