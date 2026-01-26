    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBaker Hughes Company Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Baker Hughes Company Registered (A)

    Venezuela-Turbo für die Aktie

    Baker Hughes übertrifft Erwartungen – Aktie setzt den Höhenflug fort

    Ölfeldausrüster Baker Hughes hat im vierten Quartal 2025 die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Fokus auf LNG und industrielle Energieinfrastruktur zahlt sich aus.

    • Baker Hughes übertrifft Q4 2025 Analystenerwartungen.
    • Fokus auf LNG und Infrastruktur bringt hohe Gewinne.
    • Aktie steigt um 20%, starke Auftragslage unterstützt Wachstum.
    Foto: Eli Hartman/AP/dpa

    Das US-amerikanische Unternehmen Baker Hughes (BKR), bekannt für seine Dienstleistungen im Bereich der Öl- und Gasindustrie, hat im vierten Quartal 2025 überraschend starke Ergebnisse erzielt. Der Fokus auf liquefied natural gas (LNG) und die Erweiterung der industriellen Energieinfrastruktur trugen maßgeblich zu den positiven Zahlen bei.

    Die Aktie kletterte zum Wochenstart am Montag um mehr als 3 Prozent. Allein seit Anfang Januar summiert sich das Kursplus auf mehr als 20 Prozent. Vor allem nach dem spektakulären Machtwechsel in Venezuela Anfang des Monats rückte das Unternehmen in den Fokus. Der Vorstoß der US-Regierung zur schnellen Instandsetzung der maroden Infrastruktur könnte Baker Hughes starke Geschäfte bescheren. 

    Der texanische Konzern hat einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil: Das Unternehmen verfügt laut CEO Lorenzo Simonelli über die größte installierte Basis an sogenannten Artificial Lift Systems (künstliche Hebesysteme) und Rotationsmaschinen in Venezuela. Da die venezolanische Ölförderung jahrelang vernachlässigt wurde, geht es aktuell weniger um neue Tiefseebohrungen, sondern primär um die Reparatur und Reaktivierung bestehender Anlagen.

    Selbst moderate Produktionssteigerungen in Venezuela erforderten erhebliche Investitionen, erklärte Simonelli beim Earnings Call am Montag.

    ISIN:US05722G1004WKN:A2DUAY

    Baker Hughes meldete im abgelaufenen Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,88 US-Dollar, was die Prognosen von 0,67 US-Dollar je Aktie übertraf. Der Umsatz stieg auf 7,3 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls über den geschätzten 7 Milliarden US-Dollar lag. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg der Gewinn von 70 Cent je Aktie, was die starke operative Leistung unterstreicht.

    Im Hinblick auf die Finanzen verbesserte Baker Hughes seinen freien Cashflow erheblich und erzielte 1,34 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu 894 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

    Das Unternehmen profitiert außerdem von einer starken Auftragslage. Die Aufträge aller Geschäftssegmente stiegen um 5 Prozent auf insgesamt 7,9 Milliarden US-Dollar, was die positive Geschäftsentwicklung unterstreicht.

    Von 23 Analysten, die die Aktie beobachten, raten 16 zum Kaufen oder Aufstocken.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion 

     

    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 46,53EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 17:02 Uhr) gehandelt.


    Julian Schick
