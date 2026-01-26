Desert Gold gibt LIFE-Privatplatzierung von 5 Millionen CAD bekannt

Surrey, BC | 26. Januar 2026 / IRW-Press / Desert Gold Ventures Inc. (TSXV: DAU) („Desert Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das „Angebot“) hinsichtlich des Verkaufs von bis zu 62.500.000 Einheiten des Unternehmens (die „angebotenen Einheiten“) zu einem Preis von 0,08 CAD pro angebotene Einheit (Bruttoeinnahmen von bis zu 5.000.000 CAD) bekannt zu geben. Red Cloud Securities Inc. fungiert im Zusammenhang mit dem Angebot als Vermittler für das Unternehmen.

Jede angebotene Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant auf den Kauf einer halben Stammaktie bestehen (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“). Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber jederzeit an oder vor dem Datum, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum liegt (wie hierin definiert), zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,12 CAD.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für die Inbetriebnahme der ersten Phase seiner Gravitationsanlage auf dem vollständig genehmigten Goldoxidprojekt Barani East im Westen von Mali sowie für die Ressourcenerweiterung und Explorationsbohrungen auf dem Projekt SMSZ im Westen von Mali und auf dem Goldprojekt Tiegba in der Elfenbeinküste sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Details werden im Angebotsdokument (wie hierin definiert) ausführlicher beschrieben.

Vorbehaltlich der Konformität mit den geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) werden die Einheiten gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106, revidiert durch die Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die „Listed Issuer Financing Exemption“), Käufern mit Wohnsitz in allen kanadischen Provinzen, ausgenommen Quebec, zum Verkauf angeboten werden. Die infolge des Verkaufs der Einheiten ausgegebenen Wertpapiere sind voraussichtlich gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht sofort frei handelbar, sofern sie an Käufer mit Wohnsitz in Kanada verkauft werden. Die Einheiten werden auch in den USA oder an, auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen mittels einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) sowie in Ländern außerhalb Kanadas und der USA mittels einer Privatplatzierung oder auf einer gleichwertigen Basis angeboten, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen – vorausgesetzt, in diesen Ländern muss kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein anderes ähnliches Dokument eingereicht werden.