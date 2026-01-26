    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)
    SPD will Digitalsteuer für große Plattformen vorantreiben

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD plant Digitalsteuer für große Onlineplattformen.
    • Einnahmen sollen unabhängigen Journalismus fördern.
    • Unterstützung aus NRW und Rheinland-Pfalz für Maßnahmen.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Spitze will große Onlineplattformen wie Google stärker zur Kasse bitten, um unabhängigen Journalismus und Medienvielfalt zu sichern. Das Präsidium der Partei beschloss am Montag eine medienpolitische Grundsatzvorlage, die die Einführung einer Digitalsteuer auf reichweitenstarke Onlineplattformen und Suchmaschinen vorsieht. Die Einnahmen sollen zur Förderung des Medienstandorts Deutschland eingesetzt werden, insbesondere für flächendeckende lokale und regionale Medienangebote.

    Die Steuer soll ausschließlich Unternehmen mit erheblicher Reichweite betreffen, die journalistische Inhalte nutzen. Als Steuer ausgestaltet könne sie auch zur Refinanzierung journalistisch-redaktioneller Angebote dienen, heißt es in dem Beschluss.

    Unterstützung aus NRW und Rheinland-Pfalz

    Mit dem Beschluss greift die SPD ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag von Union und SPD auf, der die Prüfung einer Steuer für große Onlineplattformen vorsieht. Medienstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) hatte sich mehrfach für eine Digitalabgabe ausgesprochen. Man könne nicht zulassen, dass Big-Tech-Plattformen die Deutungsmacht bekämen und man das nicht mehr demokratisch kontrollieren könne, sagte er. US-Präsident Donald Trump hatte derweil jenen Staaten mit neuen Zöllen gedroht, die eine Digitalsteuer haben oder mit Regulierungen gegen US-Konzerne vorgehen.

    Auch aus einigen Bundesländern kommt Unterstützung für schärfere Regeln. Nordrhein-Westfalens Medienminister Nathanael Liminski (CDU) schlug vor, "die bewährten Mechanismen des Medienkonzentrationsrechts" auf Plattformen wie Google und Meta anzuwenden und diese zur Mitfinanzierung unabhängiger Angebote zu verpflichten. Dies sagte er der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" ("WAZ"). Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) sprach sich ebenfalls für eine Digitalabgabe aus. "Doch es ist Tempo geboten", sagte Schweitzer der "Rheinischen Post"./svv/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 565,7 auf Tradegate (26. Januar 2026, 17:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +7,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 839,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 800,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 915,00USD was eine Bandbreite von +41,32 %/+61,63 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
