(WDH) Gea übertrifft Margenziel und holt viele Aufträge - Aktie legt zu de

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,80 % und einem Kurs von 62,90 auf Tradegate (26. Januar 2026, 17:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +4,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,33 %.

Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,23 Mrd..

GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -10,26 %/+18,59 % bedeutet.