(WDH) Gea übertrifft Margenziel und holt viele Aufträge - Aktie legt zu de

    (WDH) Gea übertrifft Margenziel und holt viele Aufträge - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Gea Group übertrifft Umsatzprognosen mit 16,5% Gewinn.
    • Auftragseingang Q4 bei 1,8 Mrd. Euro, 7% über Erwartung.
    • Gea-Aktie steigt um fast 4% und führt Dax an.
    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Gea Group hat das Jahr 2025 im Tagesgeschäft besser abgeschlossen als gedacht. So seien 16,5 Prozent des Umsatzes als Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Umbaukosten hängen geblieben, teilte der Dax-Konzern überraschend am Montagabend in Düsseldorf mit. Zudem habe der Auftragseingang im vierten Quartal mit gut 1,8 Milliarden Euro die durchschnittliche Markterwartung um sieben Prozent übertroffen. An der Börse kamen die Neuigkeiten vom späten Nachmittag gut an: Die Gea-Aktie setzte sich mit einem Kurssprung von fast vier Prozent an die Spitze des Dax.

    Im Gesamtjahr 2025 steigerte Gea den Auftragseingang aus eigener Kraft um gut neun Prozent. Den vollständigen Geschäftsbericht will das Unternehmen wie geplant am 9. März veröffentlichen./stw/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,80 % und einem Kurs von 62,90 auf Tradegate (26. Januar 2026, 17:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +4,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,23 Mrd..

    GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -10,26 %/+18,59 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene Werte
