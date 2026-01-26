DZ BANK stuft INTEL CORP auf 'Verkaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel von 30 auf 36 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Probleme in der Produktion belasteten den Halbleiterhersteller kurzfristig, schrieb Ingo Wermann in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Fertigung von Chips mit neuer Prozessorarchitektur weise noch zu viele Fehler auf. Trotz des jüngsten Kursrückgangs sei die Aktien hoch bewertet./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:16 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:29 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,06 % und einem Kurs von 36,20EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 17:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Ingo Wermann
Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
