Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 26.01.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.076,31USD pro Feinunze und notiert damit +1,84 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 112,71USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +9,13 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,60USD und verzeichnet ein Minus von -2,38 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 60,52USD und verzeichnet ein Minus von -1,23 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|2.150,00USD
|+7,63 %
|Platin
|2.841,50USD
|+3,20 %
|Kupfer London Rolling
|13.239,27USD
|+0,80 %
|Aluminium
|3.199,39PKT
|+0,63 %
|Erdgas
|3,807USD
|+5,57 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +9,13 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 26.01.26, 17:29 Uhr.