Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 26.01.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.076,31USD pro Feinunze und notiert damit +1,84 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 112,71USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +9,13 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,60USD und verzeichnet ein Minus von -2,38 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 60,52USD und verzeichnet ein Minus von -1,23 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 2.150,00 USD +7,63 % Platin 2.841,50 USD +3,20 % Kupfer London Rolling 13.239,27 USD +0,80 % Aluminium 3.199,39 PKT +0,63 % Erdgas 3,807 USD +5,57 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +9,13 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 26.01.26, 17:29 Uhr.