    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merz ruft Europäer bei Nordsee-Gipfel zum Zusammenhalt auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz fordert stärkere europäische Sicherheitszusammenarbeit.
    • Unsere Lebensweise steht durch Bedrohungen auf dem Spiel.
    • Windkraftausbau und Schutz der Energie-Infrastruktur wichtig.
    Merz ruft Europäer bei Nordsee-Gipfel zum Zusammenhalt auf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Europäer angesichts zunehmender Bedrohungen zu einer stärkeren Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich aufgerufen. "Nicht weniger als unsere Art zu leben steht auf dem Spiel", sagte Merz beim Nordsee-Gipfel in Hamburg. "Wir können und müssen geeinter sein denn je." Das gelte für Wirtschafts-, Energie und Sicherheitsfragen. Sabotage, Cyberattacken und andere Angriffe nähmen zu, betonte Merz.

    Beim Nordsee-Gipfel geht es in erster Linie um den Ausbau der Windkraft. Der Schutz wichtiger Energie-Infrastruktur ist aber ebenfalls Thema./hoe/DP/stk

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!
    Long
    132,43€
    Basispreis
    1,08
    Ask
    × 14,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    149,98€
    Basispreis
    1,04
    Ask
    × 14,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 33,78 auf Tradegate (26. Januar 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +7,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 112,82 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 143,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 175,00EUR was eine Bandbreite von -36,49 %/+23,50 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RWE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Merz ruft Europäer bei Nordsee-Gipfel zum Zusammenhalt auf Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Europäer angesichts zunehmender Bedrohungen zu einer stärkeren Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich aufgerufen. "Nicht weniger als unsere Art zu leben steht auf dem Spiel", sagte Merz beim Nordsee-Gipfel in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     