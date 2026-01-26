Termine bis 9. Februar 2026

^ --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 27. JANUAR

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 9. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen

USA: Paccar, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26

02:45 CHN: Rating China PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 07:00 CHN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/25 (endgültig) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 12/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/26

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/26



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: «Handelsblatt»-Energiegipfel u.a. mit Wirtschaftsministerin Reiche, Berlin +9.40 Uhr Keynote Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche + 10:05 Uhr: Energieversorgung im Wandel, u.a. mit RWE-Chef Markus Krebber und Klaus Müller, Präsident Bundesnetzagentur

09:30 DEU: Creditreform veröffentlicht Schuldneratlas zu Schuldnerzahlen und Überschuldungsquoten in Berlin und Brandenburg 2025

10:00 DEU: Pk des Fondsanbieters Union Investment: Vorstellung des «Vorsorgekompass 2026»

11:00 DEU: Online-Pk der Stiftung Offshore Windenergie «Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland 2025», Hamburg

11:00 DEU: Online-Pk Bilanz nach 15 Jahren erster deutscher Offshore-Windpark Alpha Ventus, Bremerhaven

11:30 DEU: Jahres-Pk Intersport



15:00 DEU: Neujahrsgipfel des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und Report der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) 2026, Berlin u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)

DEU: 75. Spielwarenmesse in Nürnberg



IND: Gipfeltreffen EU-Indien in Neu-Delhi

EU und Indien wollen Verhandlungen über ein geplantes Freihandelsabkommen abschließen

------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 28. JANUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Lonza, Jahreszahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen

07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen

07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen

10:30 GBR: Imperial Brands, Hauptversammlung

12:30 USA: GE Vernova, Q4-Zahlen

12:00 USA: Danaher, Q4-Zahlen

13:00 USA: AT&T, Q4-Zahlen

17:45 DEU: Continental, Pre-Close-Call

22:00 USA: Starbucks, Q1-Zahlen

22:00 USA: Meta, Q3-Zahlen

22:00 USA: IBM, Q4-Zahlen

22:00 USA: Lam Research, Q2-Zahlen

22:05 USA: Microsoft, Q2-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Birkenstock, Capital Markets Day

USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen

USA: General Dynamics, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 1/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 1/26

10:00 ITA: Economic Sentiment 1/26

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 1/26

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 12/25

15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Baugenehmigungen 11/25 (endgültig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed-Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin

DEU: Fortsetzung «Handelsblatt»-Energiegipfel, Berlin

+ 10.30 Pressegespräch mit CEO der RWE AG Markus Krebber + 14.30 Uhr Rede Bundesumweltminister Carsten Schneider

10:00 DEU: Pk Finanzaufsicht Bafin: «Risiken im Fokus 2026», Frankfurt/M.

12:00 DEU: Bundesgerichtshof urteilt zur Frage, ob eine gewinnbringende Untervermietung einer Wohnung zulässig ist, Karlsruhe

14:00 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt den rumänischen Ministerpräsidenten Ilie Bolojan

15:00 DEU: Lufthansa-Tochter Discover stellt neue Kabinenausstattung (ab 2027) für die Langstrecken-Flugzeuge vor - hybrid mit CEO Ulrich Lindner, Frankfurt

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 29. JANUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

02:00 KOR: Samsung, Q4-Zahlen (detailliet)

06:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (7.00 Analystenkonferenz, 10.00 Pressekonferenz) 06:00 CHE: Bucher, Q4-Umsatz

06:30 SWE: Nordea Bank, Jahreszahlen

06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen 06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (9.00 Pressekonferenz, 11.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen

07:00 CHE: STMicroelectronics, Jahreszahlen

07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen

07:00 CHE: Givaudan, Jahreszahlen (11.00 Analystenkonferenz) 07:00 CHE: Glencore, Q4-Umsatz

07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen

07:00 LUX: Eurofins Scientific, Jahreszahlen

07:00 KOR: Hyundai, Q4-Zahlen

07:30 NLD: ING Groep, Jahreszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen (14.30 Analystenkonferenz) 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz

08:00 DEU: Secunet Security, vorläufige Jahreszahlen

08:00 GBR: 3i Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen

08:00 SWE: Telia Company AB, Jahreszahlen

12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen

12:30 USA: Valero Energy, Q4-Zahlen

12:30 USA: International Paper, Q4-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q4-Zahlen

13:00 USA: Sherwin-Williams, Q4-Zahlen

13:00 USA: Mastercard, Q4-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen

13:00 USA: Blackstone, Q4-Zahlen

13:00 USA: Comcast, Q4-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen

18:00 DEU: Schaeffler, Pre-close call

22:00 USA: ResMed, Q2-Zahlen

22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q4-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q1-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 CHE: Handelsbilanz 12/25

08:30 HUN: Handelsbilanz 12/25

09:00 SWE: Wirtschaftstendenz - Umfrage 1/26

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/25

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 EUR: Geldmenge M3, 12/25

11:00 BEL: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 11/25

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 1/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)

11:30 BEL. Verbraucherpreise 1/26

14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q3/25 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 11/25

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (endgültig) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 11/25



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Konferenz der Versicherungsaufsicht EIOPA, Frankfurt/M.

10:30 BEL: Jahrespressekonferenz der Europäischen Investitionsbank, Brüssel

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission veröffentlicht den Jahresbericht über Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit 2026, Brüssel

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Strategie für Asyl- und Migrationspolitik vor, Brüssel

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für Industrie-Beschleunigungsgesetz, Brüssel

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel



--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 30. JANUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FIN: Elisa, Jahreszahlen

07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen (14.00 Telefonkonferenz) 07:30 SWE: SKF, Jahreszahlen

07:30 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen

07:30 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen

07:30 SWE: Electrolux, Jahreszahlen

09:00 ESP: CaixaBank, Jahreszahlen

10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung, Bochum

11:00 DEU: Bosch, vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2025 11:30 USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen

12:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/25

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/25

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/25 (vorab)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/25

07:30 FRA: Konsumausgaben 12/25

07:30 FRA: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Außenhandelspreise 12/25 und Jahr 2025

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 1/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 12/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 12/25

09:00 CHE: KOF Frühindikator 1/26

08:30 HUN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/25

09:00 CZS: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUS: Erzeugerpreise 12/25

09:00 AUS: BIP Q4/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:00 ESP: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 NLD: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 1/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 1/26 10:00 DEU: BIP Q4/25 (Schnellmeldung)

10:00 ITA: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/25

11:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/25

11:00 EUR: BIP Q4/25 (vorab)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/25

12:00 IRL: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

12:00 ITA: Erzeugerpreise 12/25

14:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 12/25

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 1/26



SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Humboldt-Rede zu Europa mit dem Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes, Koen Lenaerts, zu «Citizenship in Motion: Striking the balance between Union and Nation», Berlin



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 2. FEBRUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Jahreszahlen

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen

13:00 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen

22:05 USA: Palantir, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Gea Group, Pre-Close Call

NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe (1/26) 2. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/25

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung) 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 12/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Eröffnung Niedax Technologie Campus mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Neustadt (Wied) Die Niedax Group ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Hersteller für Kabelverlegesysteme. + 14.45 Eröffnungsfeier mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Vortrag von Schnieder und Rede Merz

BEL: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Brüssel

18:00 DEU: Jahresempfang Wirtschaft Industrie- und Handelskammer Rheinhessen u.a. mit dem ehemaligen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker als Gast Auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer (SPD), wird erwartet.

19:00 DEU: Neujahrsempfang Deutsche Börse, Frankfurt

Als Gastredner wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet.

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. FEBRUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siltronic, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Sartorius, vorläufige Jahreszahlen

07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Jahreszahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Jahreszahlen

08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen

08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q4-Zahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen

08:30 JPN: Nintendo, 9Monatszahlen

09:00 DEU: KSB, Q4-Umsatz

12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen

13:15 USA: PayPal, Q4-Zahlen

22:00 USA: AMD, Q4-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q4-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q4-Zahlen

22:15 USA: Prudential Financial, Q4-Zahlen

23:00 USA: Teradyne, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Hauptversammlung

USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen

USA: Eaton, Q4-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 1/26



TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 1/26

16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 12/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Erste Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie, Hannover CYP: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten, Lefkosia

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. FEBRUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen

07:00 NOR: Equinor, Jahreszahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen

07:00 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen

07:00 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen

07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (8.00 Pk)

07:30 AUT: OMV, Jahreszahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen

07:30 DNK: Carlsberg, Jahreszahlen

07:30 NOR: DNB ASA, Jahreszahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen

08:00 GBR: YouGov, Q2-Umsatz

08:00 GBR: GSK, Jahreszahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen

10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Dezember 2025 und Gesamtjahr 2025, Frankfurt/M. 10:00 LUX: Stabilus, Hauptversammlung

11:45 USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen

12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q4-Zahlen

12:30 USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen

13:00 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen

13:30 USA: Cummins, Q4-Zahlen

13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q4-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen

22:05 USA: Snap, Q4-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen

22:30 GBR: ARM Holding, Q3-Zahlen

22:30 USA: Alphabet, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog China Dienste 1/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:00 AUS: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 1/26

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 1/26

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/25

11:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 1/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Services Index 1/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Jahres-Medienkonferenz Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Berlin

09:00 DEU: Zweitägiges Gipfeltreffen der «Weltmarktführer» der «Wirtschaftswoche» in Schwäbisch Hall unter dem Motto «Von den Besten lernen», Schwäbisch Hall

10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk KfW-Bankengruppe (hybrid) mit KfW-Vorstandschef Stefan Wintels, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Jahres-Pk Sparkassenverband Baden-Württemberg, Stuttgart

11:00 DEU: Jahresgespräch der Flensburger Brauerei, Flensburg

13:00 DEU: Pk der Telekom und NVIDIA zur Eröffnung der KI-Fabrik «Industrial AI Cloud», München U.a. mit Teilnahme von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Telekom CEO Tim Höttges

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. FEBRUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 ESP: BBVA, Jahreszahlen

07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Rational, vorläufige Jahreszahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz, 10.00 Hauptversammlung)) 07:00 LUX: ArcelorMittal, Jahreszahlen

07:00 FIN: Kesko, Jahreszahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Jahreszahlen

07:30 JPN: Sony, Q3-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen

07:30 DNK: Vestas, Jahreszahlen

07:30 SWE: Saab, Jahreszahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Compass Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen

08:00 JPN: Suzuki, Q3-Zahlen

10:00 NLD: Qiagen, Jahres-Pk (15.30 h Analystenkonferenz) 12:00 GBR: Linde, Q4-Zahlen (15.00 h Call)

12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen

12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen

12:30 USA: Hershey, Q4-Zahlen

13:00 USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen

15:00 DEU: Jahres-Pk Hyundai Europe, Frankfurt/M.

17:45 FRA: Vinci, Jahreszahlen

18:00 ITA: Enel, Q4-Umsatz

22:00 USA: Verisign Inc., Q4-Zahlen

22:00 USA: News Corp, Q2-Zahlen

22:00 USA: Amazon, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Konecranes Oyj, Jahreszahlen

USA: KKR & Co, Q4-Zahlen

USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen

USA: Fortinet, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/25

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 12/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 12/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/25

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Touristikmesse «Reisen & Caravaning Hamburg», Hamburg

CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. FEBRUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Toyota, Q3-Zahlen

06:30 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen

07:00 NOR: Telenor, Jahreszahlen

07:30 SWE: Skanska, Jahreszahlen

12:00 USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen

12:55 USA: Under Armour, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 12/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 12/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 12/25

08:00 NOR: Industrieproduktion 12/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

08:30 HUN: Industrieproduktion 12/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 12/25

08:45 FRA: Leistungsbilanz 12/25

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 1/26

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 1/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 12/25

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 1/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 12/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Konsumgütermesse Ambiente, Frankfurt/M.



CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. FEBRUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ITA: UniCredit, Jahreszahlen

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen

USA: Loews, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/25

00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25

08:00 NOR: BIP Q4/25

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 1/26

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 2/26

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

DEU: 14. Führungstreffen Energie, Essen

Branchentreff mit wirtschaftspolitischem Fokus. Perspektiven für die Energiewelt von morgen.

DEU: Vierte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin

--------------------------------------------------------------------------------------- °



