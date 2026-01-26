Termine am 27. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 27. Januar 2026

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26

02:45 CHN: Rating China PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 07:00 CHN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/25 (endgültig) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 12/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/26

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/26



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: «Handelsblatt»-Energiegipfel u.a. mit Wirtschaftsministerin Reiche, Berlin +9.40 Uhr Keynote Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche + 10:05 Uhr: Energieversorgung im Wandel, u.a. mit RWE-Chef Markus Krebber und Klaus Müller, Präsident Bundesnetzagentur

09:30 DEU: Creditreform veröffentlicht Schuldneratlas zu Schuldnerzahlen und Überschuldungsquoten in Berlin und Brandenburg 2025

10:00 DEU: Pk des Fondsanbieters Union Investment: Vorstellung des «Vorsorgekompass 2026»

11:00 DEU: Online-Pk der Stiftung Offshore Windenergie «Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland 2025», Hamburg

11:00 DEU: Online-Pk Bilanz nach 15 Jahren erster deutscher Offshore-Windpark Alpha Ventus, Bremerhaven

11:30 DEU: Jahres-Pk Intersport



15:00 DEU: Neujahrsgipfel des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und Report der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) 2026, Berlin u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)

DEU: 75. Spielwarenmesse in Nürnberg



IND: Gipfeltreffen EU-Indien in Neu-Delhi

EU und Indien wollen Verhandlungen über ein geplantes Freihandelsabkommen abschließen °



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi



