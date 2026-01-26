Aktien Frankfurt Schluss
Dax verharrt vor unter 25.000 Punkten
- Anleger halten sich zurück, Dax schließt leicht positiv.
- Wichtige Zinsentscheidung der Fed steht bevor.
- Ifo-Geschäftsklima stabil, Erwartungen nicht erfüllt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am ersten Tag einer womöglich wegweisenden Börsenwoche haben sich Anleger bedeckt gehalten. Der deutsche Leitindex Dax schloss am Montag mit einem moderaten Plus von 0,13 Prozent bei 24.933,08 Punkten. Damit setzte sich das jüngste Verharren des Börsenbarometers unter der runden Marke von 25.000 Zählern fort. Der MDax legte um 0,25 Prozent auf 31.826,25 Punkte zu.
Mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch steht ein wichtiger Impuls für die internationalen Finanzmärkte auf der Agenda. Hinzu kommen die Quartalsbilanzen von Tech-Giganten aus den USA wie Microsoft , Texas Instruments , Apple und Tesla . Am deutschen Markt präsentieren die Dax-Titel Deutsche Bank und SAP ihre Geschäftsergebnisse und Prognosen.
Auch die Stimmung in der deutschen Wirtschaft war nicht geeignet, an den Börsen Aktienkäufe auszulösen. So blieb das Ifo-Geschäftsklima im Januar stabil, während Volkswirte im Schnitt einen Anstieg erwartet hatten. "Der Glaube an den Wumms aus dem Milliarden-Fiskalpaket wird einmal mehr von der Sorge um schlechte Standortbedingungen wegen nur schleppender Reformen aufgefressen", schrieb Analystin Christine Romar vom Handelshaus CMC Markets./bek/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 214,5 auf Tradegate (26. Januar 2026, 17:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +2,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,96 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 636,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +44,27 %/+69,36 % bedeutet.
Guten Morgen, da hat der Dax gestern Abend noch sauber durchgezogen, hat sogar die 875 vom Generator noch gepackt 😋
Einfach mal die Klappe halten.
Gestern noch belächelt und heute stehen wir klar über 4800 ...