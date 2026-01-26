    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Kursgewinne - Ifo-Geschäftsklima enttäuscht

    • Kurse deutscher Anleihen steigen leicht um 0,25%.
    • Rendite zehnjähriger Anleihe bei 2,87 Prozent.
    • Enttäuschende Konjunkturdaten belasten Wirtschaftsaussichten.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,25 Prozent auf 127,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,87 Prozent.

    Enttäuschend ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland stützten die Anleihen ein wenig. Das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima verharrte auf einem niedrigen Niveau. Volkswirte hatten eine Verbesserung erwartet. "Die deutsche Wirtschaft startet ohne Schwung ins neue Jahr", kommentierte Ifo-Chef Clemens Fuest.

    Nach zwei Rückgängen in Folge sei eine Erholung des Ifo-Geschäftsklimas erwartet worden, schrieb Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Dass diese ausblieb, ist eine Enttäuschung." Der Trend beim Ifo-Geschäftsklima weise nicht mehr nach oben. Das dürfte vor allem daran liegen, dass viele Unternehmen über das Ausbleiben breit basierter Reformen enttäuscht sind. "Die Wirtschaft dürfte sich in diesem Jahr nur zögerlich erholen."

    Starke Auswirkungen auf die Geldpolitik der EZB erwarten Experten nicht. "Die Währungshüter haben immer wieder deutlich gemacht, dass die Geldpolitik gut positioniert und eine abwartende Haltung zu favorisieren ist", schreiben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)./jsl/stk




