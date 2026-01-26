Kursgewinne - Ifo-Geschäftsklima enttäuscht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,25 Prozent auf 127,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,87 Prozent.

Enttäuschend ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland stützten die Anleihen ein wenig. Das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima verharrte auf einem niedrigen Niveau. Volkswirte hatten eine Verbesserung erwartet. "Die deutsche Wirtschaft startet ohne Schwung ins neue Jahr", kommentierte Ifo-Chef Clemens Fuest.