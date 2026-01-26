Der Börsen-Tag
DAX & Wall Street im Aufwind: Diese Aktien führen heute das Feld an
Freundliche Signale an den Börsen: Während deutsche Indizes moderat zulegen, ziehen vor allem die US-Märkte mit dem S&P 500 als Taktgeber kräftiger an.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes in Deutschland und den USA haben sich heute durchweg freundlich entwickelt. Sowohl die deutschen Leitindizes als auch die großen US-Barometer notieren im Plus, wenn auch mit unterschiedlichen Dynamiken. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX aktuell ein moderates Plus von 0,22 Prozent auf 24.940,84 Punkte. Damit setzt er seinen Aufwärtstrend verhalten fort. Etwas stärker zeigt sich der MDAX der mittelgroßen Werte, der um 0,32 Prozent auf 31.816,57 Punkte zulegt. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, gewinnt 0,23 Prozent auf 18.336,51 Punkte und bewegt sich damit in etwa im Gleichschritt mit dem DAX. Überdurchschnittlich entwickelt sich der TecDAX: Der Technologieindex steigt um 0,30 Prozent auf 3.731,12 Punkte und liegt damit im oberen Bereich der heutigen Performance-Spanne der deutschen Indizes. Insgesamt präsentiert sich der deutsche Markt breit im Plus, ohne jedoch starke Ausschläge zu zeigen. In den USA fällt die Stimmung noch etwas freundlicher aus. Der Dow Jones Industrial Average steigt um 0,32 Prozent auf 49.246,07 Punkte und liegt damit leicht über dem DAX-Zuwachs. Deutlich dynamischer zeigt sich der marktbreite S&P 500, der aktuell 0,55 Prozent auf 6.952,87 Punkte gewinnt. Damit ist er der stärkste der betrachteten Indizes und signalisiert eine robuste Nachfrage nach US-Aktien über viele Branchen hinweg. Im direkten Vergleich zeigt sich: Während die deutschen Indizes geschlossen mit leichten bis moderaten Gewinnen notieren, geben vor allem die US-Märkte – angeführt vom S&P 500 – ein etwas klareres positives Signal. Die Risikobereitschaft der Anleger scheint damit in den USA derzeit höher zu sein als am deutschen Markt.
DAX TopwerteBayer führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 4.09% an, gefolgt von GEA Group mit 3.39% und E.ON, das um 2.63% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung und tragen zur Stabilität des DAX bei.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die Flopwerte im DAX negative Entwicklungen. MTU Aero Engines fiel um 1.74%, Rheinmetall um 1.84% und Zalando um 1.87%. Diese Rückgänge belasten die Gesamtperformance des Index.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht PUMA mit einem beeindruckenden Anstieg von 15.64% hervor, gefolgt von Aroundtown mit 5.81% und Nemetschek, das um 4.69% zulegte. Diese Werte zeigen eine starke Marktperformance und ein positives Investoreninteresse.
MDAX FlopwerteAuf der anderen Seite kämpfen die Flopwerte im MDAX. HENSOLDT fiel um 3.09%, RENK Group um 3.35% und Kion Group um 3.90%. Diese Rückgänge könnten auf Herausforderungen in den jeweiligen Branchen hinweisen.
SDAX TopwerteDie SDAX-Werte zeigen ebenfalls positive Trends, angeführt von der Friedrich Vorwerk Group mit 8.30%, gefolgt von MBB mit 5.50% und Nagarro, das um 4.50% zulegte. Diese Unternehmen profitieren offenbar von einem günstigen Marktumfeld.
SDAX FlopwerteIm SDAX sind die Flopwerte jedoch besorgniserregend. SMA Solar Technology fiel um 2.55%, Elmos Semiconductor um 2.74% und Verve Group Registered (A) um 5.47%. Diese Rückgänge könnten auf spezifische Marktprobleme hinweisen.
TecDAX TopwerteIm TecDAX zeigen Nemetschek mit 4.69%, Nagarro mit 4.50% und Eckert & Ziegler mit 3.73% positive Entwicklungen. Diese Werte spiegeln das Wachstum im Technologiesektor wider.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls bemerkenswert. SMA Solar Technology fiel um 2.55%, Elmos Semiconductor um 2.74% und HENSOLDT um 3.09%. Diese Rückgänge könnten auf branchenspezifische Herausforderungen hinweisen.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind Cisco Systems mit 3.04%, Apple mit 2.82% und Microsoft mit 1.29% die Topwerte. Diese Unternehmen zeigen eine stabile Performance und sind wichtige Akteure im US-Markt.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind Merck & Co mit -0.92%, 3M mit -1.36% und Unitedhealth Group mit -1.92%. Diese Rückgänge könnten auf Unsicherheiten im Gesundheits- und Industriebereich hinweisen.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 stechen Seagate Technology Holdings mit 6.26%, Arista Networks mit 5.88% und AppLovin Registered (A) mit 4.24% hervor. Diese Unternehmen zeigen eine starke Marktperformance und Wachstumspotenzial.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind Ares Management Registered (A) mit -3.40%, Paycom Software mit -3.46% und Apollo Global Management mit -3.85%. Diese Rückgänge könnten auf Herausforderungen in den jeweiligen Sektoren hinweisen.
