The Trade Desk Registered (A) Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 26.01.2026

Mit einer Performance von -6,29 % musste die The Trade Desk Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung, das durch seine unabhängige Plattform und fortschrittliche Technologien hervorsticht. Es konkurriert mit großen Namen wie Google und Amazon, bietet jedoch durch seine Flexibilität und Transparenz einzigartige Vorteile.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei The Trade Desk Registered (A) insgesamt ein Minus von -35,45 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Trade Desk Registered (A) Aktie damit um -5,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,13 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von The Trade Desk Registered (A) -11,34 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,57 % geändert.

The Trade Desk Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,80 % 1 Monat -9,13 % 3 Monate -35,45 % 1 Jahr -74,79 %

Informationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

Es gibt 440 Mio. The Trade Desk Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,82 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

The Trade Desk (NASDAQ: TTD), the world’s leading independent advertising technology company, today announced the appointment of Tahnil Davis as Interim Chief Financial Officer (CFO), effective January 24, while the Company conducts a search for a …

Lange galt Trade Desk als nahezu unantastbarer Wachstumswert. Doch Konkurrenz, KI und Amazon haben das Narrativ ins Wanken gebracht.

The Trade Desk Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Trade Desk Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Trade Desk Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.