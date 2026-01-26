Copper Quest geht nach $4 Mio. frischem Kapital in die nächste Phase

Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX) hat seine Bilanz in den vergangenen 2 Monaten leise, aber entschlossen gestärkt, indem das Unternehmen insgesamt rund 4 Mio. CAD an Finanzierungsmitteln eingeworben hat. Damit ist Copper Quest nun in der Lage, die Explorationsaktivitäten innerhalb seines wachsenden Portfolios an Kupfer- und Goldprojekten im Jahr 2026 gezielt voranzutreiben.

Den Höhepunkt dieser Finanzierungsdynamik markierte die heutige Ankündigung einer strategischen Privatplatzierung über 1,95 Mio. CAD mit Concept Capital Management Ltd., einem internationalen Investor mit nachgewiesener Erfahrung als langfristiger Kapitalgeber für Junior-Minen- und Explorationsunternehmen.

„Wir freuen uns sehr, Concept Capital als neuen Ankerinvestor bei Copper Quest begrüßen zu dürfen, und schätzen die gemeinsame Vision, durch den Erwerb und die Weiterentwicklung mehrerer Projekte mittels Bohrungen und Entdeckungen nachhaltigen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen. Diese Hard-Dollar-Investition in Copper Quest stärkt unsere Kapitalbasis und das Working Capital und versetzt das Unternehmen in die Lage, seine geplanten Explorations- und Bohrprogramme für die Saison 2026 auszuweiten.“ Brian Thurston, CEO von Copper Quest, in der heutigen Pressemitteilung.

Aufschlüsselung der seit Anfang Dezember eingeworbenen Mittel

Die gestärkte Finanzposition von Copper Quest ist das Ergebnis mehrerer erfolgreicher Finanzierungsrunden in jüngster Zeit. Insgesamt hat das Unternehmen seit Anfang Dezember 2025 rund 3,99 Mio. CAD an Kapital eingeworben.

Die Kombination aus Flow-Through-Finanzierungen für Explorationszwecke und strategischer Hard-Dollar-Finanzierung verschafft dem Unternehmen sowohl steuerlich effiziente Explorationsmittel als auch flexibles Working Capital – ein wesentlicher Unterschied im Junior-Explorationssektor.

Strategischer Ankerinvestor: Concept Capital Management

Mit der heutigen Finanzierungsankündigung tritt Concept Capital Management Ltd. als Ankerinvestor bei Copper Quest auf. Obwohl Concept Capital öffentlich nur in begrenztem Umfang in Erscheinung tritt, deuten verfügbare Offenlegungen und frühere Marktaktivitäten auf einen langfristig orientierten, sektorspezialisierten Investor mit substanzieller Erfahrung im Junior-Minensektor hin, einschließlich früherer bedeutender Beteiligungen an kanadischen Rohstoffunternehmen.

Die Investitionsthese von Concept Capital, wie sie vom Board dargestellt wurde, konzentriert sich auf Kupferentdeckungen wie die Stars und Kitimat Projekte von Copper Quest, auf Goldprojekte mit Potenzial für ein rasches Ressourcenwachstum durch Bohrprogramme sowie auf stabile, minenfreundliche Jurisdiktionen, insbesondere British Columbia. Diese Ausrichtung deckt sich eng mit den Projekten von Copper Quest und der kurzfristigen strategischen Ausrichtung des Unternehmens.

„Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, in ein Unternehmen zu investieren, dem wir großes Potenzial zutrauen, mehrere bedeutende Projekte weiterzuentwickeln. Unser Managementteam fokussiert sich auf aufstrebende Kupferprojekte, bei denen wir die bisherigen Entdeckungsbohrungen als unterbewertet einschätzen, wie etwa die Stars und Kitimat Projekte von Copper Quest. Darüber hinaus sehen wir erhebliches Wertpotenzial in Goldprojekten, bei denen wir davon ausgehen, dass sich bestehende Goldressourcen durch Bohrprogramme relativ rasch erweitern lassen. Besonders attraktiv sind für uns stabile, minenfreundliche Jurisdiktionen wie British Columbia, weshalb wir Copper Quest als sehr interessante Investitionsmöglichkeit betrachten.“ Statement des Boards von Concept Capital Management in der heutigen Pressemitteilung.

Gold- und Kupferpreisentwicklung seit 2020 (in Prozent): Nach mehrjährigen Konsolidierungsphasen ist Gold zuerst nach oben ausgebrochen, gefolgt von Kupfer, das zuletzt nachgezogen hat. Dieses sequenzielle Ausbruchsmuster spiegelt sich verbessernde makroökonomische Rahmenbedingungen wider, die historisch mit einem erneuten Investoreninteresse an Minen- und Explorationsunternehmen einhergingen.

Managementfokus verlagert sich von Akquisitionen hin zur Umsetzung

Mit nunmehr 7 unter Kontrolle stehenden Projekten, die sich über mehr als 45.000 Hektar in British Columbia und den USA erstrecken, signalisiert das Management von Copper Quest einen klaren Übergang vom Portfolioaufbau hin zu aktiver Exploration und Bohrarbeiten vor Ort.

CEO Brian Thurston brachte diesen Wendepunkt bereits im Rahmen der Finanzierungsankündigung vom 5. Dezember treffend auf den Punkt und betonte, dass sich das Unternehmen nach einem Jahr intensiver Akquisitionstätigkeit nun darauf konzentriert, mehrere Projekte parallel voranzubringen und entdeckungsgetriebene Ergebnisse zu liefern.

„Das Team hat in den vergangenen 12 Monaten daran gearbeitet, Copper Quest als herausragenden Junior-Explorer mit 7 qualitativ hochwertigen Projekten zu positionieren, darunter die jüngsten Akquisitionen Stars, Stellar, Nekash sowie die noch ausstehenden Kitimat und Alpine Projekte. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, den Mehrwert für unsere Aktionäre durch die Weiterentwicklung dieser Projekte mittels Arbeiten vor Ort und Bohrprogrammen zu steigern. Die eingeworbenen Mittel ermöglichen es uns, im Jahr 2026 mehrere Projekte parallel voranzubringen, während wir weiterhin geeignete Partner prüfen, um die übrigen Projekte weiterzuentwickeln.“ Brian Thurston, President & CEO von Copper Quest, in der Pressemitteilung vom 5. Dezember 2025.

Die jüngste strategische Finanzierung unterstreicht diesen Kurswechsel zusätzlich, da sie das notwendige Working Capital bereitstellt, um Explorationsprogramme auf priorisierten Kupfer-Gold-Porphyr-Zielen auszuweiten, bohrreife Projekte in infrastrukturell gut erschlossenen Regionen von British Columbia voranzubringen und gleichzeitig die Flexibilität zu bewahren, Partnerschaften zu prüfen, ohne auf potenziellen Wertzuwachs zu verzichten.

Von Kapitalerhalt zu aktiver Exploration

Viele Junior-Explorationsunternehmen starten neue Explorationssaisons mit begrenzten finanziellen Mitteln und sind dadurch gezwungen, ihre Programme selektiv umzusetzen oder zu verschieben. Copper Quest hingegen geht mit einer gestärkten Finanzbasis, der Unterstützung eines strategischen, langfristig orientierten Ankerinvestors und einem Portfolio mehrerer bohrreifer Projekte in stabilen, minenfreundlichen Jurisdiktionen in das Jahr 2026.

Mit der weltweit zunehmenden Kupfernachfrage infolge von Elektrifizierung, Infrastruktur der Energiewende und sich verschärfender Angebotsdynamik wird die finanzielle Handlungsfähigkeit zu einem entscheidenden Differenzierungsmerkmal unter Junior-Explorern.

Nach Abschluss der jüngsten Finanzierungsrunden ist Copper Quest nun in der Lage, das geologische Potenzial seiner Projekte aktiv durch Bohrungen und Explorationsarbeiten zu testen, anstatt sich ausschließlich auf historische Daten oder narrative Darstellungen zu stützen.

Fazit

Durch die Einwerbung von knapp 4 Mio. CAD innerhalb von weniger als 2 Monaten hat Copper Quest seine kurzfristigen Explorationspläne deutlich de-risked. Der Einstieg von Concept Capital Management als strategischer Investor stellt eine substanzielle Bestätigung der Projekte und strategischen Ausrichtung des Unternehmens dar und signalisiert, dass sich Copper Quest nicht länger im Modus des Kapitalerhalts befindet, sondern in eine Phase der operativen Umsetzung eintritt, während es sich auf die Explorationssaison 2026 vorbereitet.

Vor diesem Hintergrund veranschaulichen die folgenden Grafiken das zunehmend eingeschränkte globale Kupferangebot im Verhältnis zu einer beschleunigten Nachfrageentwicklung. Diese strukturellen Trends liefern einen wichtigen makroökonomischen Kontext für gut kapitalisierte Explorationsunternehmen, die in der Lage sind, neue Kupferprojekte in stabilen Minenjurisdiktionen voranzutreiben.

Globale Kupferminenproduktion aus bestehenden Betrieben (2010-2040, in Mio. Tonnen): Nach einem Anstieg der Kupferproduktion aus bestehenden Minen um rund 7% in den vergangenen 15 Jahren wird für die kommenden 15 Jahre ein Rückgang in ähnlicher Größenordnung erwartet. Dies deutet darauf hin, dass der Höhepunkt des Kupferangebots voraussichtlich erreicht ist. Gleichzeitig verstärken sich strukturelle Nachfragetreiber, darunter die zunehmende Elektrifizierung und eine steigende Kupferintensität durch Rechenzentren, was auf eine wachsende Ungleichgewichtsituation zwischen Angebot und Nachfrage hinweist.

Chilenische Kupferproduktion (12 Monats-Durchschnitt, metrische Tonnen): Die Produktion des weltweit größten Kupferproduzenten zeigt weiterhin eine rückläufige Tendenz, bedingt durch strukturelle Einschränkungen wie alternde Minen, sinkende Erzgehalte, Wasserknappheit und langwierige Genehmigungsverfahren. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Kupfernachfrage deutet der Produktionsrückgang in zentralen Förderregionen darauf hin, dass ein Kupfermangel zunehmend eine Frage des Zeitpunkts und nicht der Wahrscheinlichkeit ist.

Prognostizierte globale Kupfer-Angebots-Nachfrage-Bilanz (2018-2040, in Mio. Tonnen): Bernstein erwartet ab dem Jahr 2027 das Entstehen eines strukturellen Kupferdefizits, das sich in den Folgejahren weiter vertiefen dürfte, da die Nachfrage beschleunigt wächst, während das Angebot nur begrenzt Schritt halten kann. Mit der Erschöpfung bestehender Minen und durch sinkende Erzgehalte sowie lange Genehmigungszeiträume eingeschränkter neuer Produktion erscheinen die Rahmenbedingungen zunehmend unterstützend für einen neuen Kupfer-Superzyklus, in dem neue Entdeckungen und Projekte im Entwicklungsstadium an strategischer Bedeutung gewinnen.

Kupferlagerstätten-Entdeckungen (1985-2025): Anzahl, Größe und Erzgehalte neuer Kupferentdeckungen sind in den vergangenen 2 Jahrzehnten deutlich zurückgegangen, wobei in jüngerer Zeit weniger und kleinere Lagerstätten identifiziert wurden als in früheren Perioden. Dieses Entdeckungsdefizit unterstreicht die wachsende Bedeutung der Weiterentwicklung neuer Kupferprojekte, insbesondere in stabilen, minenfreundlichen Jurisdiktionen, da bestehende Minen reifen und die globale Nachfrage weiter zunimmt.

Unternehmensdetails

Copper Quest Exploration Inc.

#2501 – 550 Burrard Street

Vancouver, BC, V6C 2B5 Kanada

Telefon: +1 778 949 1829

Email: investors@copperquestexploration.com

www.copper.quest

CUSIP: 217523 / ISIN: CA2175231091

Aktien im Markt: 98.143.191

Kanada-Symbol (CSE): CQX

Aktueller Kurs: 0,17 CAD (26.01.2026)

Marktkapitalisierung: 17 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 3MX0 / A40ZSP

Aktueller Kurs: 0,096 EUR (26.01.2026)

Marktkapitalisierung: 9 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Haftungsausschluss und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone, Zimtu Capital Corp. („Zimtu") und Copper Quest Exploration Inc. („Copper Quest"; „das Unternehmen") weisen Investoren darauf hin, dass sämtliche in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Dieser Bericht enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der jeweils anwendbaren Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Erwartungen der Copper Quest Exploration Inc. in Bezug auf ihre finanzielle Lage, ihre Fähigkeit, Explorationsprogramme zu finanzieren und umzusetzen, die Weiterentwicklung ihres Projektportfolios, potenzielle Explorationsergebnisse sowie die erwarteten Vorteile aus jüngsten Finanzierungen und strategischen Investitionen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen ferner Erwartungen in Bezug auf makroökonomische Entwicklungen und Trends an den Rohstoffmärkten, einschließlich prognostizierter Angebotsdefizite bei Kupfer, einer steigenden Nachfrage infolge von Elektrifizierung sowie der möglichen Auswirkungen dieser Trends auf Kupferexploration. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt ihrer Abgabe für angemessen hält. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Erwartungen abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen. Zu den Risikofaktoren zählen unter anderem: Explorations- und geologische Risiken, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken, Markt- und Rohstoffpreisrisiken, operative Risiken, Genehmigungs- und regulatorische Risiken, Jurisdiktions- und Gemeinschaftsrisiken, Portfolio- und strategische Risiken, ESG- und Umweltrisiken, Liquiditäts- und Handelsrisiken, sowie Risiken im Zusammenhang mit Informationen Dritter. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt verfügbar sein werden. Marktbedingungen, Anlegerstimmung und die Volatilität der Rohstoffpreise können den Zugang zu Kapital nachteilig beeinflussen. Markt- und Rohstoffpreisrisiken: Die Preise für Kupfer, Gold und andere Metalle sind volatil und unterliegen globalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Zinssätzen, Währungsbewegungen und geopolitischen Faktoren. Ein anhaltender Rückgang der Metallpreise könnte Explorationsaktivitäten, das Anlegerinteresse und die Wirtschaftlichkeit von Projekten negativ beeinflussen. Operative Risiken: Feldprogramme können durch Wetterbedingungen, Gelände, eingeschränkten Zugang, Waldbrände, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, die Leistungsfähigkeit von Auftragnehmern, Störungen der Lieferkette oder Aspekte der Gesundheit und Sicherheit beeinträchtigt werden. Verzögerungen oder Kostenüberschreitungen können auftreten. Genehmigungs- und regulatorische Risiken: Explorations- und potenzielle Entwicklungsaktivitäten unterliegen Genehmigungen, behördlichen Zulassungen sowie der fortlaufenden Einhaltung von Umweltauflagen und Anforderungen an Konsultationen mit indigenen Gruppen. Genehmigungen können verzögert, eingeschränkt oder versagt werden oder mit Auflagen verbunden sein, die Kosten erhöhen oder Aktivitäten begrenzen. Jurisdiktions- und Gemeinschaftsrisiken: Obwohl Copper Quest in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen tätig ist, können Änderungen von Gesetzen, Vorschriften, Steuersystemen, Regelungen zum Landzugang oder Konsultationsrahmenbedingungen den Betrieb nachteilig beeinflussen. Vereinbarungen mit Regierungen, indigenen Gruppen oder Grundeigentümern können möglicherweise nicht abgeschlossen oder aufrechterhalten werden. Portfolio- und strategische Risiken: Die Diversifikation über mehrere Explorationsprojekte hinweg stellt keine Erfolgsgarantie dar. Die Weiterentwicklung eines oder mehrerer Projekte kann Kapital oder Managementaufmerksamkeit von anderen Projekten abziehen. Strategische Partnerschaften, Joint Ventures oder Transaktionen von Vermögenswerten können möglicherweise nicht zu günstigen Bedingungen oder überhaupt nicht zustande kommen. ESG- und Umweltrisiken: Umweltverbindlichkeiten, Rekultivierungsverpflichtungen, sich entwickelnde ESG-Standards und Erwartungen der Öffentlichkeit können Kosten erhöhen oder zu Verzögerungen führen. Historische Bergbaugebiete können unbekannte Umwelt- oder Sanierungsrisiken bergen. Liquiditäts- und Handelsrisiken: Die Aktien von Copper Quest können volatil sein, eine begrenzte Liquidität aufweisen oder breite Geld-Brief-Spannen zeigen. Anleger können Schwierigkeiten haben, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, oder einen Teil oder ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Risiken im Zusammenhang mit Informationen Dritter: Bestimmte in diesem Bericht enthaltene Informationen, einschließlich Marktdaten, Angebots-Nachfrage-Prognosen und Branchenanalysen, stammen aus Drittquellen, die als verlässlich erachtet werden, jedoch nicht unabhängig überprüft wurden. Es kann keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen werden. Hinweis an die Leser: Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf solche Aussagen zu verlassen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund der oben beschriebenen Risiken und Unsicherheiten sowie der in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens enthaltenen Faktoren wesentlich von den geäußerten oder implizierten Erwartungen abweichen. Mineralisierungen auf benachbarten Grundstücken oder in vergleichbaren geologischen Umgebungen sind nicht zwangsläufig ein Hinweis auf Mineralisierungen auf den Grundstücken von Copper Quest. Sämtliche Projekte des Unternehmens befinden sich im Explorationsstadium, und es besteht keine Gewissheit, dass Explorationsarbeiten zur Abgrenzung einer Mineralressource oder -reserve führen werden.

Offenlegung von Interessen und Hinweise: Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von der Zimtu Capital Corp. („Zimtu") bezahlt. Zimtu profitiert von Handelsvolumen und Kurssteigerungen der Aktien von Copper Quest. Copper Quest bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung dieses Berichts und weitere Dienstleistungen. Laut Pressemitteilung vom 27. August 2025 hat Copper Quest eine Vereinbarung mit Zimtu unterzeichnet, wonach Zimtu Marketingdienstleistungen im Rahmen seines ZimtuADVANTAGE-Programms ab dem 1. September 2025 für eine anfängliche Laufzeit von 12 Monaten zu Kosten von 12.500 CAD pro Monat erbringen wird. Zum Datum dieses Berichts hält Zimtu 2.633.333 Aktien des Unternehmens und 2.333.333 Warrants zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens. September 2025 für eine anfängliche Laufzeit von 12 Monaten zu Kosten von 12.500 CAD pro Monat erbringen wird. Marketingvereinbarung: Das ZimtuADVANTAGE-Programm ist darauf ausgelegt, Chancen, Beratung, Marketing und Unterstützung bereitzustellen. Die Dienstleistungen umfassen Investorenpräsentationen, E-Mail-Marketing, Lead-Generierungskampagnen, Blogbeiträge, digitale Kampagnen, Social-Media-Management, Rockstone-Research-Berichte & -Distribution, Video-Pressemitteilungen sowie damit verbundene Marketing- und Awareness-Aktivitäten. Zimtu hat seinen Sitz in Vancouver, Suite 1450 – 789 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 1H2. Zimtu ist erreichbar unter 604.681.1568 oder info@zimtu.com. Der Autor hält Wertpapiere von Copper Quest und wird somit von Handelsvolumen und Kurssteigerungen der Aktie profitieren. Dies stellt einen erheblichen Interessenkonflikt dar. Insgesamt bestehen mehrere Interessenkonflikte. Daher dürfen die in diesem Bericht enthaltenen Informationen nicht als Finanzanalyse oder Empfehlung ausgelegt werden, sondern als Werbung. Die Ansichten und Meinungen von Rockstone und des Autors basieren auf Informationen, die als zuverlässig erachtet werden. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due Diligence durchgeführt und garantieren weder die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Inhalte dieses Berichts. Wenn Sie nicht allen Bestimmungen des Haftungsausschlusses zustimmen, rufen Sie diese Website oder eine ihrer Seiten einschließlich dieses Berichts in Form eines PDF nicht auf. Durch die Nutzung dieser Website und/oder dieses Berichts, unabhängig davon, ob Sie den Haftungsausschluss tatsächlich lesen, gelten Sie als mit diesem einverstanden. Die bereitgestellten Informationen sind bildend und allgemeiner Natur. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, stammen von Copper Quest Exploration Inc., Tradingview, Stockwatch und aus der öffentlichen Domäne. Das Titelbild wurde von 123rf.com bezogen und lizenziert.