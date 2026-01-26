US-Anleihen legen etwas zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,13 Prozent auf 111,83 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,22 Prozent.

Zum Wochenstart hielten sich die Impulse in Grenzen. Besser als erwartet ausgefallene Zahlen zu den Auftragseingängen für langlebige Güter im November belasteten die Anleihen nicht. Die Finanzmärkte warten auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank. Die Fed dürfte ihre Zinsen an diesem Mittwoch unverändert lassen. Offen ist jedoch weiterhin, wer die Nachfolge von Notenbankchef Jerome Powell antreten wird.

Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai. Die Amtszeit von Jerome Powell endet im Mai. Es wird erwartet, dass Trump einen Nachfolger ernennt, der sich für niedrigere Leitzinssenkungen einsetzt. Als Nachfolger gehandelt werden Rick Rieder, Top-Manager beim Vermögensverwalter Blackrock, der frühere Notenbanker Kevin Warsh und Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett. Trump hatte allerdings zur Überraschung vieler Beobachter verlautbart, dass er Hassett lieber auf seinem Posten im Weißen Haus belassen wolle./jsl/stk



