    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Presse

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU und Indien verkünden Abschluss der Freihandelsgespräche

    Für Sie zusammengefasst
    • EU und Indien verkünden Abschluss Freihandelsabkommen.
    • Gipfeltreffen in Neu-Delhi zur offiziellen Erklärung.
    • Abkommen fördert Handel und wirtschaftliche Integration.
    Presse - EU und Indien verkünden Abschluss der Freihandelsgespräche
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    NEU-DELHI (dpa-AFX) - Die Europäische Union und Indien können an diesem Dienstag indischen Angaben zufolge den erfolgreichen Abschluss ihrer Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen verkünden. "Die Verhandlungen sind beendet", wurde der Staatssekretär im Handelsministerium, Rajesh Agrawal, von der Zeitung "The Hindu" zitiert. Beide Seiten würden demnach beim bilateralen Gipfeltreffen in Neu-Delhi am Dienstag eine entsprechende Erklärung dazu abgeben. Agrawals Äußerungen wurden auch von anderen indischen Medien wiedergegeben.

    Von EU-Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Die Erwartungen für einen erfolgreichen Abschluss seien sehr stark, sagte am Montagabend (Ortszeit) ein Sprecher in der indischen Hauptstadt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa waren zum Gipfel nach Indien gereist. Beide besuchten dort bereits am Montag auf Einladung von Premierminister Narendra Modi die alljährliche Parade zum indischen Nationalfeiertag.

    Mit dem Abkommen würden beide Seiten ihr strategische Partnerschaft auf eine nächste Stufe heben. Durch einen Freihandelspakt sinken Zölle, es werden einheitliche Regeln festgelegt und auch die Lieferketten werden vereinfacht. Zwischen der EU und der fünftgrößten Volkswirtschaft gab es schon von 2007 bis 2013 Verhandlungen über ein Abkommen. Damals scheiterten die Gespräche jedoch und wurden erst vor vier Jahren wieder aufgenommen.

    Rechtliche Überprüfung des Deals

    Laut Agrawal könnte es noch bis zu sechs Monate dauern, bis das Abkommen auch formal unterzeichnet wird. Zuvor müsse es noch rechtlich überprüft werden. Es sei ein "ausgewogener, nach vorn blickender Deal, der den Handel und eine tiefere wirtschaftliche Integration zwischen beiden Seiten fördern wird".

    Das Abkommen würde einen Markt mit rund zwei Milliarden Menschen schaffen. Indien ist noch vor China mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Welt. In der EU leben rund fast 450 Millionen Menschen. Gemeinsam repräsentieren beide Seiten nahezu ein Viertel des weltweiten BIP und der Weltbevölkerung./aha/DP/stk






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Presse EU und Indien verkünden Abschluss der Freihandelsgespräche Die Europäische Union und Indien können an diesem Dienstag indischen Angaben zufolge den erfolgreichen Abschluss ihrer Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen verkünden. "Die Verhandlungen sind beendet", wurde der Staatssekretär im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     