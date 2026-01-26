    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Platform Group AktievorwärtsNachrichten zu The Platform Group
    The Platform Group vor AEP-Übernahme: 1 Mrd. € profitabel & neues Geschäftsfeld

    Mit der geplanten Übernahme der AEP Pharmagruppe setzt The Platform Group zum großen Sprung in den Pharma- und Apothekenmarkt an – mit Milliardenumsatz im Visier.

    • The Platform Group plant die Übernahme der AEP Pharmagruppe, um einen eigenständigen Geschäftsbereich im Pharma- und Apothekenbereich zu etablieren.
    • Nach der Übernahme soll der neu entstehende Pharmabereich einen jährlichen Umsatz von über 1,1 Mrd. Euro erzielen und die Konsolidierung der bestehenden Aktivitäten im Bereich Pharma & Service Goods erfolgen.
    • Für das Geschäftsjahr 2026 wird eine deutliche Steigerung der Finanzkennzahlen erwartet: GMV auf 3,0 Mrd. Euro, Umsatz auf 2 Mrd. Euro, EBITDA zwischen 90-100 Mio. Euro und Partnerzahl über 25.000.
    • Die Transaktion steht unter Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden, mit Abschluss im zweiten Quartal 2026. Die Übernahme umfasst 100% der Anteile an der AEP GmbH.
    • Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel, Eigenkapital und Fremdkapital, inklusive zwei Kapitalerhöhungen im Umfang von 2 Mio. Aktien (Erlös ca. 9,8 Mio. Euro).
    • Die geplante Übernahme wird den Verschuldungsgrad der TPG im Rahmen von 1,5 bis 2,3 halten und den operativen Cashflow voraussichtlich weiter steigern.

    Der nächste wichtige Termin, Vorläufiges Finanzergebnis zum Geschäftsjahr 2025, bei The Platform Group ist am 26.01.2026.

    Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,1200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,73 % im Plus.


    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
