The Platform Group vor AEP-Übernahme: 1 Mrd. € profitabel & neues Geschäftsfeld
Mit einem strategischen Milliarden-Deal baut The Platform Group ihr Pharmageschäft massiv aus und setzt auf nachhaltiges Wachstum im B2B-Großhandel.
Foto: adobe.stock.com
- The Platform Group plant die Übernahme der AEP Pharmagruppe, um den Geschäftsbereich Pharma auf 1,1 Mrd. Euro Umsatz zu erweitern
- AEP ist eine profitabel agierende B2B-Großhandelsplattform für die Pharmabranche mit rund 250 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von etwa 1 Mrd. Euro
- Nach Abschluss der Übernahme soll der Pharma-Bereich als eigenständiger Geschäftsbereich mit eigener Führung unter dem Namen Pharma & Service Goods geführt werden
- Die geplante Transaktion wird im zweiten Quartal 2026 nach Zustimmung der Kartellbehörden vollzogen, wobei der Umsatz der gesamten Gruppe auf 2 Mrd. Euro und das GMV auf 3 Mrd. Euro steigen soll
- Die Übernahme ist Teil der langfristigen Wachstumsstrategie der TPG, die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel, Eigenkapital und Fremdkapital, inklusive Kapitalerhöhungen im Gesamtwert von 9,8 Mio. Euro
- Die Prognose für 2026 wird nach der Übernahme deutlich angehoben, mit einem Umsatz von über 2 Mrd. Euro, einem GMV von 3 Mrd. Euro und einem EBITDA von 90-100 Mio. Euro
Der nächste wichtige Termin, Vorläufiges Finanzergebnis zum Geschäftsjahr 2025, bei The Platform Group ist am 26.01.2026.
Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,1200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,73 % im
Plus.
+3,52 %
+12,31 %
-13,38 %
-45,61 %
-46,60 %
-19,35 %
-87,48 %
-83,79 %
