    Fresnillo - Silber Aktie schießt nach oben - 26.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Silber Aktie Fresnillo bisher um +7,65 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Fresnillo Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Fresnillo plc ist ein führendes Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Silber und Gold spezialisiert hat. Es ist einer der größten Silberproduzenten weltweit und an der Londoner Börse notiert. Wichtige Konkurrenten sind Barrick Gold und Newmont Corporation. Fresnillo überzeugt durch große, hochwertige Reserven und effiziente Produktionsmethoden.

    Fresnillo Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 26.01.2026

    Mit einer Performance von +7,65 % konnte die Fresnillo Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,89 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Fresnillo Aktie. Nach einem Plus von +0,89 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 51,35, mit einem Plus von +7,65 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +101,98 % bei Fresnillo.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fresnillo Aktie damit um +16,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,89 %. Im Jahr 2026 gab es für Fresnillo bisher ein Plus von +29,49 %.

    Fresnillo Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,01 %
    1 Monat +33,89 %
    3 Monate +101,98 %
    1 Jahr +545,74 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Fresnillo Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Fresnillo Aktie und deren Kursentwicklung im Kontext steigender Gold- und Silberpreise. Investoren sind optimistisch, dass Fresnillo von diesen Preisanstiegen profitieren wird, und betonen die hohe Bruttomarge des Unternehmens. Risiken wie die politische Lage in Mexiko werden ebenfalls angesprochen, jedoch als typisch für den Sektor betrachtet. Viele Teilnehmer planen, langfristig investiert zu bleiben und sehen Potenzial für Kurssteigerungen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Fresnillo eingestellt.

    Zur Fresnillo Diskussion

    Informationen zur Fresnillo Aktie

    Es gibt 737 Mio. Fresnillo Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,24 Mrd. € wert.

    Fresnillo Aktie jetzt kaufen?

     

    Ob die Fresnillo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresnillo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    Fresnillo

    +8,49 %
    +16,01 %
    +33,89 %
    +101,98 %
    +545,74 %
    +430,10 %
    +323,91 %
    +473,65 %
    +674,70 %
    ISIN:GB00B2QPKJ12WKN:A0MVZE

     




