Kinross Gold Aktie dreht auf - 26.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Kinross Gold Aktie. Mit einer Performance von +4,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,87 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Kinross Gold Aktie. Nach einem Plus von +0,87 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 32,74€, mit einem Plus von +4,13 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Kinross Gold ist ein führendes kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Goldproduktion spezialisiert hat. Mit Minen in Amerika, Afrika und Russland zählt es zu den Top-Goldproduzenten. Hauptkonkurrenten sind Barrick Gold und Newmont. Kinross' Stärken liegen in seiner geografischen Diversifikation und seinem Engagement für nachhaltigen Bergbau.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Kinross Gold Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +60,30 %.

Allein seit letzter Woche ist die Kinross Gold Aktie damit um +12,98 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,07 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Kinross Gold +35,15 % gewonnen.

Kinross Gold Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,98 % 1 Monat +32,07 % 3 Monate +60,30 % 1 Jahr +227,12 %

Informationen zur Kinross Gold Aktie

Es gibt 1 Mrd. Kinross Gold Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,51 Mrd. € wert.

Kinross Gold Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kinross Gold Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kinross Gold Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.