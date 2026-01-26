Besonders beachtet!
Arista Networks Aktie mit kräftigem Kursplus - 26.01.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Arista Networks Aktie bisher um +5,29 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Arista Networks Aktie.
Arista Networks aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.01.2026
Die Arista Networks Aktie konnte bisher um +5,29 % auf 121,31€ zulegen. Das sind +6,10 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Arista Networks Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -13,08 % verkraften.
Allein seit letzter Woche ist die Arista Networks Aktie damit um +3,22 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Arista Networks auf +0,71 %.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,57 % geändert.
Arista Networks Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,22 %
|1 Monat
|+3,46 %
|3 Monate
|-13,08 %
|1 Jahr
|-6,31 %
Informationen zur Arista Networks Aktie
Es gibt 1 Mrd. Arista Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 153,00 Mrd.EUR € wert.
Arista Networks Aktie jetzt kaufen?
Ob die Arista Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arista Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.