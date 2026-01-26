Arista Networks Aktie mit kräftigem Kursplus - 26.01.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Arista Networks Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -13,08 % verkraften.

Die Arista Networks Aktie konnte bisher um +5,29 % auf 121,31€ zulegen. Das sind +6,10 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Allein seit letzter Woche ist die Arista Networks Aktie damit um +3,22 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Arista Networks auf +0,71 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,57 % geändert.

Arista Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,22 % 1 Monat +3,46 % 3 Monate -13,08 % 1 Jahr -6,31 %

Informationen zur Arista Networks Aktie

Es gibt 1 Mrd. Arista Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 153,00 Mrd.EUR € wert.

Freundliche Signale an den Börsen: Während deutsche Indizes moderat zulegen, ziehen vor allem die US-Märkte mit dem S&P 500 als Taktgeber kräftiger an.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Arista Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Arista Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arista Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.