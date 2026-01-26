Kommission empfiehlt Komplettumbau des Sozialstaats

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will gemeinsam mit den Ländern und Kommunen den Sozialstaat in Deutschland umfassend reformieren. Das geht aus dem 50-seitigen Entwurf für "Empfehlungen der Kommission zur Sozialstaatsreform" hervor, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt und über den auch "Bild" und die "Süddeutsche Zeitung" berichteten. Die Kommission aus Vertretern von Bundesregierung, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden schlägt darin "einen politischen, rechtlichen und auch gesamtgesellschaftlichen Kraftakt" vor.

Sozialleistungen sollen schneller und einfacher zugänglich werden. Die "konsequente Digitalisierung" ist als zentraler Hebel vorgesehen. So soll ein zentrales Anlauf- und Service-Portal digitale Antragstellung ermöglichen. "Durch die einheitliche Erfassung von Daten entfällt das lästige Wiederholen von Angaben bei Behördenwechseln, und die Verfahren werden zum Beispiel durch Pauschalierungen, verlängerte Bewilligungsfristen und vereinfachte Nachweisverfahren deutlich schlanker", verspricht das Gremium. Union und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf die Sozialstaatskommission geeinigt.