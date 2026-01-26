    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNexus Uranium AktievorwärtsNachrichten zu Nexus Uranium
    Nexus Uranium: Kommt die Neubewertung durch positive Marktwahrnehmung?

    Mit einem wichtigen Schritt Richtung Genehmigung treibt Nexus Uranium das Chord-Projekt in South Dakota voran – und setzt dabei auf das US-Programm FAST-41.

    Nexus Uranium: Kommt die Neubewertung durch positive Marktwahrnehmung?
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • Nexus Uranium Corp. hat eine "FAST-41 Initiation Notice" für das Uranprojekt "Chord" in South Dakota eingereicht.
    • "FAST-41" ist ein freiwilliges Bundesprogramm zur Verbesserung der Koordination und Transparenz bei Genehmigungsprozessen für große Infrastrukturprojekte, einschließlich Bergbau.
    • Projekte, die unter "FAST-41" fallen, erhalten einen eigenen Projektberater und profitieren von einem koordinierten Genehmigungszeitplan, der auf dem "Federal Permitting Dashboard" veröffentlicht wird.
    • Das Uranprojekt "Chord" umfasst etwa 3.640 Acres im historischen Uranbergbaugebiet Edgemont und ist Teil einer Hub-and-Spoke-Strategie von Nexus.
    • Nexus Uranium verfolgt das Ziel, ein eigenständiges "ISR-Projekt" zu entwickeln, das als wirtschaftlich effizienter und umweltfreundlicher Standard gilt.
    • Die Einreichung des "FAST-41-Antrags" könnte die Genehmigungsprozesse beschleunigen und die Attraktivität des Projekts für Investoren erhöhen.

    Der Kurs von Nexus Uranium lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,5950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,31 % im Minus.
    8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,6050EUR das entspricht einem Plus von +0,63 % seit der Veröffentlichung.


    Nexus Uranium

    -2,83 %
    -3,56 %
    +27,95 %
    +350,89 %
    +597,42 %
    +217,38 %
    -67,82 %
    +451,79 %
    ISIN:CA65345P2008WKN:A41PJQ





