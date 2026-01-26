    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group
    GEA Group übertrifft Erwartungen 2025 – Umsatzwachstum 2026 bekräftigt

    Starkes Wachstum, robuste Margen und optimistische Prognosen: Die GEA Group setzt 2025 neue Bestmarken und blickt mit Zuversicht auf das Geschäftsjahr 2026.

    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
    • GEA Group verzeichnete im Jahr 2025 einen Auftragseingang von 5,9 Mrd. Euro, was einem organischen Wachstum von 9,1 Prozent entspricht.
    • Der Umsatz für 2025 betrug 5,5 Mrd. Euro, mit einem organischen Wachstum von 3,7 Prozent, was am oberen Ende der Prognose liegt.
    • Das vorläufige EBITDA vor Restrukturierungsaufwand stieg auf 907 Mio. Euro, eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (837 Mio. Euro).
    • Die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand für 2025 beträgt 16,5 Prozent, was über der vorherigen Prognose von 16,2 bis 16,4 Prozent liegt.
    • GEA erwartet für 2026 ein organisches Umsatzwachstum von über 5 Prozent und eine weitere Verbesserung der Margen.
    • Der vollständige Geschäftsbericht für 2025 wird am 9. März 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei GEA Group ist am 09.03.2026.

    Der Kurs von GEA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 62,98EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,05 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 62,90EUR das entspricht einem Minus von -0,12 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.963,00PKT (+0,47 %).


    GEA Group

    +3,55 %
    +4,48 %
    +10,33 %
    -5,39 %
    +22,87 %
    +47,45 %
    +105,78 %
    +65,64 %
    +69,70 %
    ISIN:DE0006602006WKN:660200





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
