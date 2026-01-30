    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Alle Blicke auf: Thyssenkrupp, Verizon, Exxon Mobil, American Express & Atoss

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: picture alliance / Laci Perenyi | Laci Perenyi

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Finland: Elisa, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: Signify, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Österreich: Raiffeisen International, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Atoss Software, Jahreszahlen (14.00 Telefonkonferenz)
    07:30 Uhr, Schweden: SKF, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Schweden: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Schweden: Autoliv, Q4-Zahlen
    07:30 Uhr, Schweden: Electrolux, Jahreszahlen
    09:00 Uhr, Spanien: CaixaBank, Jahreszahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp, Hauptversammlung, Bochum
    11:00 Uhr, Deutschland: Bosch, vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2025
    11:30 Uhr, USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: Chevron Corporation, Q4-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: American Express, Q4-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    Konjunkturdaten

    Deutschland: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland
    00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 1/26
    00:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 12/25
    00:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 12/25
    00:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 12/25 (vorab)
    06:00 Uhr, Japan: Wohnungsbaubeginne 12/25
    07:30 Uhr, Frankreich: Konsumausgaben 12/25
    07:30 Uhr, Frankreich: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Norwegen: Arbeitslosenquote 1/26
    08:00 Uhr, Dänemark: Arbeitslosenquote 12/25
    08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 12/25
    09:00 Uhr, Schweiz: KOF Frühindikator 1/26
    08:30 Uhr, Ungarn: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 12/25
    09:00 Uhr, Tschechien: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    09:00 Uhr, Österreich: Erzeugerpreise 12/25
    09:00 Uhr, Österreich: BIP Q4/25
    09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
    09:00 Uhr, Spanien: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    09:30 Uhr, Niederlande: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 1/26
    11:00 Uhr, Belgien: Arbeitslosenquote 12/25
    11:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote 12/25
    11:00 Uhr, EU: BIP Q4/25 (vorab)
    11:00 Uhr, EU: Arbeitslosenquote 12/25
    12:00 Uhr, Irland: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
    12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
    12:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 12/25
    14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
    14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 12/25
    14:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (vorläufig)
    15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 1/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 30.01.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    07:30FrankreichFRAGross Domestic Product (QoQ)
    09:00SpanienESPHVPI ( Jahr )
    10:00DeutschlandDEUBruttoinlandsprodukt s.a (Quartal)
    10:00DeutschlandDEUGross Domestic Product w.d.a (YoY)
    10:00DeutschlandDEUBruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr)
    10:00ItalienITAGross Domestic Product (YoY)
    10:00ItalienITABruttoinlandsprodukt (Quartal)
    11:00Euro ZoneEURBruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURWirtschaftliches Vertrauen
    11:00Euro ZoneEURUnemployment Rate
    11:00Euro ZoneEURGeschäftsklimaindex
    11:00Euro ZoneEURConsumer Confidence
    11:00Euro ZoneEURGross Domestic Product s.a. (QoQ)
    14:15Euro ZoneEURECB Monetary Policy Statement
    14:15Euro ZoneEURECB Rate On Deposit Facility
    14:15Euro ZoneEURECB Main Refinancing Operations Rate
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures Prices (QoQ)
    14:30USAUSAGross Domestic Product Price Index
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30USAUSACore Personal Consumption Expenditures (QoQ)
    14:30USAUSAGross Domestic Product Price Index
    14:30USAUSABruttoinlandsprodukt annualisiert
    14:45Euro ZoneEURECB Press Conference
    alle Termine anzeigen »


    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    31.01. 09:30 WebinarB2MS: Börsentag Dresden 2026
    31.01. 10:00 WebinarWH SelfInvest: Andrei Anissimov - Regelmäßiges Einkommen aus Stillhaltergeschäften/ Bulle & Bär im Visier
    31.01. 10:00 WebinarWH SelfInvest: Börsentag Dresden | Bulle & Bär im Visier live
    31.01. 11:00 WebinarWH SelfInvest: André Stagge - Jahresausblick 2026: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase?/ Bulle & Bär im Visier
    alle Webinare anzeigen »

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

