Ihre wichtigsten Termine
Alle Blicke auf: Thyssenkrupp, Verizon, Exxon Mobil, American Express & Atoss
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Finland: Elisa, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Niederlande: Signify, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Österreich: Raiffeisen International, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Atoss Software, Jahreszahlen (14.00 Telefonkonferenz)
07:30 Uhr, Schweden: SKF, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Schweden: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Schweden: Autoliv, Q4-Zahlen
07:30 Uhr, Schweden: Electrolux, Jahreszahlen
09:00 Uhr, Spanien: CaixaBank, Jahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp, Hauptversammlung, Bochum
11:00 Uhr, Deutschland: Bosch, vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2025
11:30 Uhr, USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Chevron Corporation, Q4-Zahlen
13:00 Uhr, USA: American Express, Q4-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
Deutschland: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland
00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 1/26
00:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 12/25
00:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 12/25
00:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 12/25 (vorab)
06:00 Uhr, Japan: Wohnungsbaubeginne 12/25
07:30 Uhr, Frankreich: Konsumausgaben 12/25
07:30 Uhr, Frankreich: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Norwegen: Arbeitslosenquote 1/26
08:00 Uhr, Dänemark: Arbeitslosenquote 12/25
08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 12/25
09:00 Uhr, Schweiz: KOF Frühindikator 1/26
08:30 Uhr, Ungarn: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 12/25
09:00 Uhr, Tschechien: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
09:00 Uhr, Österreich: Erzeugerpreise 12/25
09:00 Uhr, Österreich: BIP Q4/25
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
09:00 Uhr, Spanien: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
09:30 Uhr, Niederlande: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 1/26
11:00 Uhr, Belgien: Arbeitslosenquote 12/25
11:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote 12/25
11:00 Uhr, EU: BIP Q4/25 (vorab)
11:00 Uhr, EU: Arbeitslosenquote 12/25
12:00 Uhr, Irland: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
12:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 12/25
14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 12/25
14:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (vorläufig)
15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 1/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 30.01.2025
