    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Sexualisierte KI-Bilder/Justizministerin fordert Durchgreifen gegen

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    X

    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Kommission geht gegen US-Konzern X vor.
    • Hubig: KI-Tool Grok fördert sexualisierte Deepfakes.
    • Plattformen müssen gegen digitale Gewalt vorgehen.
    Sexualisierte KI-Bilder/Justizministerin fordert Durchgreifen gegen - X
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat das Vorgehen der EU-Kommission gegen den US-Konzern X ausdrücklich begrüßt. "X hat seine Nutzer förmlich dazu animiert, mit dem KI-Tool Grok sexualisierte Deepfakes zu erstellen. Das darf nicht ohne Konsequenzen bleiben", sagte Hubig in Berlin. Sexualisierte Fake-Bilder verletzten Persönlichkeitsrechte massiv. Plattformen dürften nicht zu Komplizen digitaler Gewalt werden.

    "Sie müssen gegen die Verbreitung illegaler Inhalte vorgehen und dürfen nicht einfach zulassen, dass ihre Tools zu Werkzeugen digitaler Demütigung werden", so Hubig. Der Digital Services Act mache hier klare Vorgaben. "Es ist dringend notwendig, dass wir diese Vorgaben auch durchsetzen." Angesichts des Skandals um sexualisierte KI-Bilder von Elon Musks Chatbot Grok hat die EU-Kommission ein Verfahren gegen X eingeleitet.

    X war in den vergangenen Wochen in die Kritik geraten, weil zunächst alle Nutzerinnen und Nutzer den KI-Chatbot Grok auffordern konnten, gepostete Bilder zu sexualisieren. Immer wieder befahlen Menschen der KI etwa, Fotos zu manipulieren und Frauen in Bikinis zu kleiden./wn/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Sexualisierte KI-Bilder/Justizministerin fordert Durchgreifen gegen X Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat das Vorgehen der EU-Kommission gegen den US-Konzern X ausdrücklich begrüßt. "X hat seine Nutzer förmlich dazu animiert, mit dem KI-Tool Grok sexualisierte Deepfakes zu erstellen. Das darf nicht ohne …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     