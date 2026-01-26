Börsen Update
Börsen Update USA - 26.01. - US Tech 100 stark +0,66 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.355,92 PKT und steigt um +0,54 %.
Top-Werte: Cisco Systems +2,81 %, Apple +2,57 %, Caterpillar +1,32 %, Microsoft +0,85 %, IBM +0,77 %
Flop-Werte: 3M -1,92 %, Unitedhealth Group -1,81 %, Procter & Gamble -1,38 %, Merck & Co -1,04 %, Boeing -0,81 %
Der US Tech 100 steht bei 25.765,81 PKT und gewinnt bisher +0,66 %.
Top-Werte: Seagate Technology Holdings +4,28 %, Baker Hughes Company Registered (A) +4,06 %, Datadog Registered (A) +3,75 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +3,31 %, MercadoLibre +3,00 %
Flop-Werte: Intel -3,85 %, Advanced Micro Devices -2,68 %, Micron Technology -2,47 %, Tesla -2,43 %, Marriott International Registered (A) -2,34 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.958,15 PKT und steigt um +0,63 %.
Top-Werte: Arista Networks +5,50 %, Seagate Technology Holdings +4,28 %, Baker Hughes Company Registered (A) +4,06 %, Oracle +3,90 %, Datadog Registered (A) +3,75 %
Flop-Werte: The Trade Desk Registered (A) -8,68 %, Darden Restaurants -5,91 %, Apollo Global Management -4,29 %, Paycom Software -4,23 %, Target -3,89 %
