Positiver Wochenauftakt - Big-Tech-Zahlen und Fed-Politik

In dieser Woche steht unter anderem die Zinsentscheidung der Notenbank Fed am Mittwoch auf der Agenda. Die Fed wird die Leitzinsen zwar aller Voraussicht nach unverändert belassen. Viel wichtiger ist jedoch die immer noch offene Frage nach dem nächsten Fed-Chef. Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai. Als Nachfolger von Powell gehandelt werden unter anderem Rick Rieder, Manager beim Vermögensverwalter Blackrock, und der frühere Notenbanker Kevin Warsh.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt sind zuversichtlich in eine ereignisreiche Woche gegangen. Ganz große Risiken mieden sie aber. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Montag rund zwei Stunden vor dem Handelsende um 0,6 Prozent auf 49.384,43 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,6 Prozent auf 25.766,48 Punkte und für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,6 Prozent auf 6.959,22 Punkte nach oben.

Ferner dürften auch die Quartalsberichte der Tech-Giganten Apple , Microsoft , Tesla und Meta in den nächsten Tagen große Strahlkraft haben. Anleger werden einmal mehr darauf achten, inwieweit sich die massiven Investitionen der Konzerne in Künstliche Intelligenz auszahlen.

Am Markt diskutiert wird zu Wochenbeginn auch die Möglichkeit einer erneuten teilweisen Schließung der US-Regierungsgeschäfte. Denn die Demokraten im Senat bestehen darauf, dass die Finanzierung des Heimatschutzministeriums ausgesetzt wird, bis sich der Kongress auf neue Leitlinien für die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze einigen kann. Zuvor hatten Beamte in diesem Jahr in Minnesota zwei US-Bürger getötet.

Vorne im Dow Jones waren die Aktien des Netzwerkwerk- und IT-Spezialisten Cisco . Sie versuchten mit einem Kursplus von gut drei Prozent den Ausbruch nach oben aus der jüngsten, seit Mitte Dezember laufenden Konsolidierung. Gefragt waren auch die Papiere des iPhone-Konzerns Apple. Sie legten um fast drei Prozent zu.

Wie zuvor schon in Europa waren auch jenseits des Atlantiks die Aktien von Minengesellschaften gefragt. Sie profitieren weiterhin vom Anstieg des Preises für Gold , der erstmals die Marke von 5.000 US-Dollar geknackt hatte. Zu den stärksten Treibern des Edelmetalls zählen geopolitische Risiken, die Käufe von Notenbanken und die Spekulation auf früher oder später weiter sinkende Zinsen in den USA. Barrick Mining und Newmont zogen jeweils um gut zweieinhalb Prozent an.

Der Pharmakonzern Merck & Co beendete derweil laut einem Bericht des "Wall Street Journal" Gespräche zur Übernahme des Biotech-Unternehmens Revolution Medicines . Die beiden Unternehmen hätten sich nicht auf einen Kaufpreis einigen können, hieß es. Der Kurs der Anteilsscheine von Revolution Medicines brach um 16 Prozent ein. Die Merck-Papiere fielen um 0,7 Prozent.

Um zuletzt noch gut ein halbes Prozent nach unten ging es für Boeing-Aktien, die sich damit aber bereits vom Tagestief absetzten. Die Papiere des Flugzeugbauers- und Rüstungskonzerns waren zuletzt auch sehr stark gelaufen, sodass einige kurzfristig orientierte Anleger wohl erst einmal Gewinne realisierten.

Die Intel-Aktien fielen weiter von ihrem Mehrjahreshoch zurück, und zwar um mehr als fünf Prozent. Das lange Zeit kriselnde Unternehmen hatte in der vergangenen Woche die Erwartungen der Anleger mit einem Geschäftsausblick enttäuscht. So hatte sich der Kurs zuvor seit Mitte September in etwa verdoppelt. Das Unternehmen kann die Nachfrage nach Server-Chips für KI-Anwendungen nicht bedienen, da bei der Produktion mit der neuen Prozessorarchitektur "Intel A18" die Ausbeute noch nicht hoch genug ist, wie Analyst Ingo Wermann von der DZ Bank erklärt./mis/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,57 % und einem Kurs von 215,2 auf Tradegate (26. Januar 2026, 20:15 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +2,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,57 %. Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,96 Bil.. Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 636,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +44,49 %/+69,62 % bedeutet.



