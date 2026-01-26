Silber explodiert weiter, aber auch Gold und andere Metalle mit zuletzt massiven Anstiegen - ist das die Flucht aus dem Dollar oder doch eine Fiat-Geld-Krise? Wenn das eine Fiat-Geld-Krise ist - warum steigt dann Bitcoin nicht, das doch als Alternative zu Fiat-Geld konzipiert wurde (unbegrenzt gegen begrenzt)? Noch, so sieht es derzeit aus, ist das vor allem eine Flucht aus dem Dollar. Das alles vermutlich verstärkt durch die Absicht der US-Notenbank Fed, den Yen zu stützen durch Dollar-Verkäufe. Diesen Versuch gab es schon einmal im Jahr 1985 - damals sorgte die Abwertung des Dollars (Plaza Accord) für steigendes Gold und steigende Rohstoffpreise. Versucht die Trump-Regierung, die massiven Schulden durch Abwertung des Dollars zu mildern?

1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:

https://www.investing-referral.com/fugi/

2. China: Machtkampf – Xi Jinpings neue Säuberung

Das Video "Silber-Explosion: Fiat-Geld-Krise? Warum steigt dann Bitcoin nicht?" sehen Sie hier..