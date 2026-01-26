JPMORGAN stuft Gea Group auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach Eckdaten für 2025 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 57,60 Euro belassen. Während der Auftragseingang über den Markterwartungen liege, decke sich das operative Ergebnis (Ebitda) weitgehend mit ihnen und der Gewinn je Aktie des Anlagenbauers liege darunter, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund dürften sich die Markterwartungen für 2026 erst einmal nicht ändern./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:41 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,55 % und einem Kurs von 62,75EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 20:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 57,60

Kursziel alt: 57,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



