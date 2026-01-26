RBC stuft Gea Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Eckdaten für 2025 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Auftragseingang sei im Schlussquartal stark gewachsen, das Ergebnis je Aktie liege aber unter der Erwartung, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Für 2026 rechne das Unternehmen mit einem organischen Umsatzwachstum von mehr als 5 Prozent sowie mit einer Margenverbesserung. Am Markt werde bereits ein organisches Wachstum von rund 6 Prozent sowie einer Margenverbesserung um 40 Basispunkte erwartet./rob/mis/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 13:20 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 13:20 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,55 % und einem Kurs von 62,75EUR auf Tradegate (26. Januar 2026, 20:24 Uhr) gehandelt.





