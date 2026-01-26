Baker Hughes Company Registered (A) Aktie weiter im Aufwärtstrend - 26.01.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,99 % konnte die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Baker Hughes Company ist ein führender Anbieter von Öl- und Gasfelddienstleistungen mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Schlumberger und Halliburton. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Innovationskraft und nachhaltige Energielösungen aus.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie damit um +8,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,31 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Baker Hughes Company Registered (A) eine positive Entwicklung von +23,54 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,56 % geändert.

Baker Hughes Company Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,11 % 1 Monat +24,31 % 3 Monate +17,47 % 1 Jahr +10,06 %

Informationen zur Baker Hughes Company Registered (A) Aktie

Es gibt 987 Mio. Baker Hughes Company Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,02 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Ölfeldausrüster Baker Hughes hat im vierten Quartal 2025 die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Fokus auf LNG und industrielle Energieinfrastruktur zahlt sich aus.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Baker Hughes Company Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Baker Hughes Company Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.