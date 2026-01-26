Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 26.01.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Intel
Tagesperformance: -4,72 %
Platz 1
Performance 1M: +23,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige optimistisch bleiben und einen Anstieg von 20% in den letzten drei Wochen erwähnen, warnen andere vor einer überbewerteten Aktie bei 40€ und einem schrumpfenden Umsatz. Die Unsicherheit über die Auswirkungen von KI-Ausgaben und geopolitischen Faktoren führt zu gemischten Meinungen über die zukünftige Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +4,64 %
Platz 2
Performance 1M: -18,98 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +4,52 %
Platz 3
Performance 1M: -8,30 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 4
Performance 1M: +24,48 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 5
Performance 1M: +20,43 %
Tesla
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 6
Performance 1M: -8,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Kritische Stimmen bemängeln die fehlende Produktinnovation und die Glaubwürdigkeit von Elon Musk, insbesondere hinsichtlich der Robotaxi-Pläne. Die hohe Marktkapitalisierung von 1600 Mrd. USD wird als überbewertet wahrgenommen, während die Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen negativ war.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 7
Performance 1M: -5,64 %
MercadoLibre
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 8
Performance 1M: +6,83 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 9
Performance 1M: -4,97 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 10
Performance 1M: +28,09 %
Apple
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 11
Performance 1M: -9,21 %
Micron Technology
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 12
Performance 1M: +39,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch sind und ein günstiges KGV von 11,3 betonen, äußern andere Bedenken wegen möglicher externer Risiken. Die Kursentwicklung war in den letzten 14 Tagen positiv, jedoch überkauft, was zu einer Gierphase führt. Warnzeichen wie die Volatilität nach kurzfristigen Anstiegen sind ebenfalls präsent.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Insmed
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 13
Performance 1M: -14,33 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 14
Performance 1M: -28,56 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 15
Performance 1M: +0,36 %
Lam Research
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 16
Performance 1M: +23,32 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 17
Performance 1M: +18,36 %
