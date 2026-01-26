Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 26.01.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -7,33 %
Platz 1
Performance 1M: -11,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu The Trade Desk Registered (A) im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was die Anleger verunsichert. Während die Profitabilität sich verbessert hat, bleibt die Wachstumsdynamik hinter den Erwartungen zurück. Zudem wird die geringe Umsatzentwicklung in der DACH-Region als nachteilig wahrgenommen, was das Sentiment weiter belastet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.
Darden Restaurants
Tagesperformance: -5,52 %
Platz 2
Performance 1M: +9,92 %
Arista Networks
Tagesperformance: +4,98 %
Platz 3
Performance 1M: +3,46 %
Apollo Global Management
Tagesperformance: -4,81 %
Platz 4
Performance 1M: -12,76 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +4,71 %
Platz 5
Performance 1M: -8,30 %
Intel
Tagesperformance: -4,64 %
Platz 6
Performance 1M: +23,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige optimistisch bleiben und einen Anstieg von 20% in den letzten drei Wochen erwähnen, warnen andere vor einer überbewerteten Aktie bei 40€ und einem schrumpfenden Umsatz. Die Unsicherheit über die Auswirkungen von KI-Ausgaben und geopolitischen Faktoren führt zu gemischten Meinungen über die zukünftige Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 7
Performance 1M: +21,86 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: -4,32 %
Platz 8
Performance 1M: +6,83 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 9
Performance 1M: +24,48 %
Ulta Beauty
Tagesperformance: -3,80 %
Platz 10
Performance 1M: +12,62 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 11
Performance 1M: -11,99 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 12
Performance 1M: +10,32 %
Target
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 13
Performance 1M: +14,09 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 14
Performance 1M: +22,85 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 15
Performance 1M: +20,43 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 16
Performance 1M: -5,64 %
Tesla
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 17
Performance 1M: -8,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Kritische Stimmen bemängeln die fehlende Produktinnovation und die Glaubwürdigkeit von Elon Musk, insbesondere hinsichtlich der Robotaxi-Pläne. Die hohe Marktkapitalisierung von 1600 Mrd. USD wird als überbewertet wahrgenommen, während die Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen negativ war.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Super Micro Computer
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 18
Performance 1M: +2,49 %
Oracle
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 19
Performance 1M: -9,66 %
KKR
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 20
Performance 1M: -11,37 %
F5
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 21
Performance 1M: -0,75 %
Tapestry
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 22
Performance 1M: -3,28 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 23
Performance 1M: -4,97 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 24
Performance 1M: +17,69 %
Dollar Tree
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 25
Performance 1M: +7,15 %
Tyson Foods (A)
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 26
Performance 1M: +8,82 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 27
Performance 1M: +8,04 %
Interactive Brokers Group Registered (A)
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 28
Performance 1M: +17,06 %
Paycom Software
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 29
Performance 1M: -11,91 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 30
Performance 1M: +9,15 %
Apple
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 31
Performance 1M: -9,21 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 32
Performance 1M: +28,09 %
Match Group
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 33
Performance 1M: -4,89 %
Equifax
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 34
Performance 1M: -6,17 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 35
Performance 1M: +18,36 %
Conagra Brands
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 36
Performance 1M: +4,61 %
Trane Technologies
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 37
Performance 1M: -2,47 %
AES
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 38
Performance 1M: +1,01 %
Lam Research
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 39
Performance 1M: +23,32 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 40
Performance 1M: -2,89 %
