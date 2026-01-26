FBI und Ministerium ermitteln zu Minneapolis

WASHINGTON/MINNEAPOLIS (dpa-AFX) - Die Ermittlungen zu den tödlichen Schüssen in Minneapolis führen laut Weißem Haus die Bundespolizei FBI und eine Strafverfolgungsbehörde innerhalb des US-Heimatschutzministeriums. FBI und die Behörde Homeland Security Investigations (HSI) befragen die Beamten, die an der "bedauerlichen Tragödie" beteiligt waren, wie Regierungssprecherin Karoline Leavitt vor Journalisten sagte.

Der Bundesstaat Minnesota, in dem Minneapolis im Norden der USA liegt, hatte die US-Regierung aufgefordert, ihm Zugang zu den Ermittlungen zu gewähren. Mit einer einstweiligen Verfügung eines Gerichts erwirkte der Bundesstaat, dass keine Beweismittel im Kontext der Schussabgabe unter Beteiligung von Bundesbeamten zerstört oder verändert werden.