    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDatadog Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Datadog Registered (A)

    Besonders beachtet!

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Datadog Registered (A) Aktie startet durch - 26.01.2026

    Am 26.01.2026 ist die Datadog Registered (A) Aktie, bisher, um +4,62 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Datadog Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Datadog Registered (A) Aktie startet durch - 26.01.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

    Datadog Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.01.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,62 % konnte die Datadog Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    27.899,62€
    Basispreis
    18,45
    Ask
    × 14,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.549,47€
    Basispreis
    18,66
    Ask
    × 13,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl sich die Datadog Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -18,38 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,30 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Datadog Registered (A) um -6,02 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,46 % geändert.

    Datadog Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,28 %
    1 Monat -8,30 %
    3 Monate -18,38 %
    1 Jahr -18,06 %

    Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

    Es gibt 325 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,49 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 26.01.2026


    Top- und Flop-Aktien am 26.01.2026 im S&P 500.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 26.01.2026


    Top- und Flop-Aktien am 26.01.2026 im US Tech 100.

    Börsen Update USA - 26.01. - US Tech 100 stark +0,66 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Datadog Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Datadog Registered (A)

    +4,65 %
    +12,28 %
    -8,30 %
    -18,38 %
    -18,06 %
    +69,14 %
    +22,10 %
    +79,95 %
    ISIN:US23804L1035WKN:A2PSFR



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Datadog Registered (A) Aktie startet durch - 26.01.2026 Am 26.01.2026 ist die Datadog Registered (A) Aktie, bisher, um +4,62 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Datadog Registered (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     