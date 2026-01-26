Datadog Registered (A) Aktie startet durch - 26.01.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,62 % konnte die Datadog Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

Obwohl sich die Datadog Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -18,38 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,30 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Datadog Registered (A) um -6,02 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,46 % geändert.

Datadog Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,28 % 1 Monat -8,30 % 3 Monate -18,38 % 1 Jahr -18,06 %

Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

Es gibt 325 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,49 Mrd.EUR € wert.

Datadog Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.