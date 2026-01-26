Blue Moon Metals beginnt den Handel an der NASDAQ unter dem Kürzel BMM und ernennt Herrn Peter Madsen in den Board of Directors

TORONTO, Ontario – 23. Januar 2026 – Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/blue-moon-metal ... ) (TSXV: MOON; Z: BMM, Frankfurt: 8SX0) gab heute bekannt, dass die Stammaktien des Unternehmens am Montag, dem 26. Januar, den Handel an der Nasdaq Capital Market unter dem Symbol „BMM“ aufnehmen werden. Die Stammaktien werden weiterhin an der TSXV Venture Exchange unter dem Symbol „MOON“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „8SX0“ gehandelt, jedoch nicht mehr an der OTCQX unter dem Symbol „BMOOF“. Mit Beginn des Handels an der Nasdaq sind die Aktionäre nicht verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen. Aktionäre, die Aktien an der OTCQX erworben haben, werden jedoch gebeten, ihre Brokerkonten zu überprüfen, um sicherzustellen, dass ihre Bestände im Hinblick auf die Notierung an der Nasdaq korrekt ausgewiesen sind. Zur Unterstützung dieser nächsten Phase hat das Unternehmen Peter Madsen in das Board of Directors berufen, dessen Amtszeit mit der Notierung an der Nasdaq beginnt.

Die Notierung an der Nasdaq ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, da sie seine Sichtbarkeit bei globalen Investoren erhöht und den Zugang zu den US-Kapitalmärkten erweitert. Der Handel an der Nasdaq wird voraussichtlich das weitere Wachstum und die langfristigen strategischen Ziele des Unternehmens unterstützen.

„Unsere Notierung an der Nasdaq ist ein bedeutender Schritt nach vorne für Blue Moon Metals“, sagte Christian Kargl-Simard, CEO. „Sie stärkt unsere Präsenz auf dem US-Markt und bietet zusätzliche Möglichkeiten, eine breitere Investorenbasis anzusprechen. Wir freuen uns auch, die Ernennung von Peter Madsen in den Board of Directors bekannt zu geben. Peters Erfahrung und Fachwissen werden für die Unterstützung unserer Wachstumsstrategie in den USA von unschätzbarem Wert sein. Die Wachstumsstrategie von Blue Moon in den USA basiert auf der bereits angekündigten Übernahme der Aufbereitungsanlage Springer in Nevada, die wir in Kürze abschließen wollen. Das Aufbereitungszentrum Springer wird die hochgradigen Kupfer-Zink-Gold-Silber-Erze aus der Mine Blue Moon im Mariposa County, Kalifornien, aufbereiten, wo derzeit unter anderem ein Explorationsstollen aufgefahren wird. Wir beabsichtigen außerdem, die historischen Wolfram-Molybdän-Ressourcen von Springer mit Blick auf eine Neuentwicklung der Mine aufzuwerten. Darüber hinaus strebt Blue Moon den Erwerb weiterer hochgradiger Untertagebergwerke für kritische Metalle im Westen der Vereinigten Staaten an, die schnell entwickelt werden können und deren Erz nach Springer transportiert und dort aufbereitet werden kann. Mit Oaktree Capital Management und Hartree Partners LP als unseren größten Aktionärsgruppen erwarten wir für 2026 eine deutliche Zunahme der Anzahl der US-Aktionäre und eine Verbesserung der Liquidität.