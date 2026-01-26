Wirtschaft
US-Börsen legen zu - Shutdown droht erneut
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.950 Punkten 0,5 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.713 Punkten 0,4 Prozent im Plus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1884 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8415 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 5.026 US-Dollar gezahlt (+0,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 135,96 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 65,78 US-Dollar, das waren 10 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Verfrühter Rückblick
Nicht der Globale, sondern der US Anleihenmarkt hat Herausforderungen:
Na gut, wenn es was zu feiern gibt will ich mich doch auch mal wieder hier melden. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif Also, alles Gute zum Geburtstag, lieber Provinzler !!! Feier schön, egal ob bei den Gauchos oder schon wieder daheim in Marvins neuer Heimat. War mir eine Ehre, Dich vor 10 Jahren kennengelernt zu haben - weiterhin viel Glück und Erfolg. Würde mich natürlich auch interessieren wie Du zu dem Kursverlauf von Admiral stehst; aber so wie ich Dich kenne denkst Du wahrscheinlich eher an Aufstocken als an Verkaufen.