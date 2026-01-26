JEFFERIES stuft Volvo B auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo vor Zahlen für das Schlussquartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Die deutliche Erholung des Aktienkurses seit Oktober sei gerechtfertigt, da der Lkw-Bauer das zyklische Gewinntief erreichen dürfte, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Markterwartungen mit Blick auf das Schlussquartal 2025 schon recht hoch und es gebe kaum Spielraum für optimistischere Prognosen für den US-amerikanischen sowie für den EU-Lkw-Markt oder für den Auftragseingang und die Gewinnmargen der Schweden. Daher dürften die Resultate nur schwerlich zum Kurstreiber werden./rob/mis/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 14:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 14:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 29,75EUR auf Lang & Schwarz (26. Januar 2026, 22:49 Uhr) gehandelt.