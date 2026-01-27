    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Preisträger des Japan-Preises 2026 bekannt gegeben

    TOKIO, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Japan Prize Foundation gab am 21. Januar 2026 die Gewinner des Japan-Preises 2026 bekannt. Prof. Cynthia Dwork (USA) wurde mit dem Japan-Preis im Bereich Elektronik, Information und Kommunikation ausgezeichnet. Prof. Shizuo Akira (Japan) und Prof. Zhijian „James" Chen (USA) wurden mit dem Japan-Preis im Bereich Biowissenschaften ausgezeichnet.

    - Für den Preis in Frage kommender Bereich: Elektronik, Information und Kommunikation
    Bild von Prof. Cynthia Dwork: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202601142440/_prw_PI1fl_4D06A8QY.jpg 

    - Für den Preis in Frage kommender Bereich: Biowissenschaften
    Bild von Prof. Shizuo Akira: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202601142440/_prw_PI2fl_En28lIUM.jpg

    Bild von Prof. Zhijian „James" Chen: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000319/202601142440/_prw_PI3fl_n3HT0jm9.jpg 

    Für den diesjährigen Japan-Preis wird Prof. Dwork für ihren Beitrag zur führenden Forschung zum Aufbau einer ethischen digitalen Gesellschaft, einschließlich differentieller Privatsphäre und Fairness, ausgezeichnet. Prof. Akira und Prof. Chen werden für ihre Entdeckung des Nukleinsäure-Erkennungsmechanismus durch das angeborene Immunsystem geehrt.

    Für den Japan-Preis 2026 bat die Stiftung rund 16.000 renommierte Wissenschaftler und Ingenieure aus aller Welt, Forscher zu nominieren, die in den diesjährigen förderungswürdigen Bereichen tätig sind. Die Stiftung erhielt 107 Nominierungen für den Bereich Elektronik, Information und Kommunikation sowie 185 Nominierungen für den Bereich Biowissenschaften. Die diesjährigen Gewinner wurden aus insgesamt 292 Nominierten ausgewählt.

    Informationen zum Japan-Preis

    Die Gründung des Japan-Preises 1981 geht auf den Wunsch der japanischen Regierung zurück, eine international anerkannte Auszeichnung zu schaffen, die zur wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung in der ganzen Welt beitragen sollte. Mit der Unterstützung zahlreicher Spenden erhielt die Japan Prize Foundation 1983 die Genehmigung des Kabinetts.

    Der Japan-Preis wird an Wissenschaftler und Ingenieure aus der ganzen Welt verliehen, die mit ihren kreativen und einschneidenden Leistungen zum Fortschritt in ihrem Fachgebiet und zur Verwirklichung von Frieden und Wohlstand für die gesamte Menschheit beigetragen haben. Für den Preis kommen Forscher aus allen Bereichen der Wissenschaft und Technik in Frage, wobei jedes Jahr zwei Bereiche unter Berücksichtigung der aktuellen Trends in der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung ausgewählt werden. Grundsätzlich wird in jedem Bereich eine Person mit dem Preis ausgezeichnet, die eine Urkunde, eine Medaille und einen Geldpreis erhält. An jeder Verleihungszeremonie nehmen der amtierende Kaiser und die Kaiserin, die Leiter der drei Regierungszweige und andere zuständige Beamte sowie Vertreter verschiedener anderer Bereiche der Gesellschaft teil.

    Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website: https://www.japanprize.jp/en/index.html 

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/preistrager-des-japan-preises-2026-bekannt-gegeben-302670583.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Preisträger des Japan-Preises 2026 bekannt gegeben TOKIO, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ - Die Japan Prize Foundation gab am 21. Januar 2026 die Gewinner des Japan-Preises 2026 bekannt. Prof. Cynthia Dwork (USA) wurde mit dem Japan-Preis im Bereich Elektronik, Information und Kommunikation …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     