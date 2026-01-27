Offizieller Partner hebt das Spiel mit intelligenter Innovation und Zielsetzung an

In diesem Jahr geht die Präsenz von Haier über das traditionelle Branding hinaus und verwandelt den Platz in eine dynamische Plattform für Innovation und sozialen Einfluss.

MELBOURNE, Australien, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Haier, die weltweit führende Marke für Haushaltsgroßgeräte, führt 2026 seine strategische Partnerschaft mit den Australian Open (AO) fort und glänzt erneut auf einer der prestigeträchtigsten Sportbühnen der Welt. Haier kehrt in den Melbourne Park zurück und elektrisiert die Atmosphäre des Turniers, indem es eine Brücke zwischen sportlichen Höchstleistungen und der Präzision von Smart Home schlägt, um den Fans auf der ganzen Welt ein Zero-Distance-Erlebnis zu bieten.

In einem spannenden Präzisionsspiel zielten die Spitzenspieler mit ihren Schüssen auf Haier-Geräte, die direkt auf dem Spielfeld aufgestellt waren. Haier-Waschmaschinen und -Trockner dienten als hochwertige Zielobjekte, und der gesamte Erlös aus diesem Wettbewerb wurde an die Australian Tennis Foundation gespendet. Durch die Integration seiner Produkte in das Zentrum des Geschehens demonstrierte Haier, wie die Marke ein „besseres Leben" ermöglicht und sicherstellt, dass die Begeisterung für das Spiel auch die lokale Gemeinschaft unterstützt.

So wie der Schiedsrichter als stiller Wächter des Fairplay fungiert, sind die Geräte von Haier das stille Rückgrat von Millionen von Haushalten. Mit ihrer „präsenten, aber unbemerkten" Leistung dienen sie als Nebendarsteller im täglichen Leben und sind gleichzeitig der unbestrittene Champion der industriellen Innovation.

„Mit den Australian Open schlagen wir ein weiteres aufregendes Kapitel auf und wollen den Fans überall den Geist dieses Weltklasse-Events nahebringen", so Wang Meiyan, Vice President und Chief Brand Officer der Haier Group. „Im Jahr 2026 starten wir eine umfassende globale Roadmap, die die Begeisterung weit über Melbourne hinaus trägt. Diese Initiative ist ein ganzjähriges Fest des Fan-Engagements, der Sportinnovation und der Technologie und schafft Möglichkeiten für Gemeinschaften auf der ganzen Welt, sich durch ihre gemeinsame Leidenschaft für den Sport zu verbinden."