KPS Capital erwirbt Mehrheitsanteil an Novacel von Chargeurs
Mit einem strategischen Deal stärkt KPS Capital Partners sein Industrieportfolio: Der Investor übernimmt die Mehrheit an Novacel, während Chargeurs Invest 25 % der Anteile behält.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- KPS Capital Partners erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an Novacel von Compagnie Chargeurs Invest SA.
- Compagnie Chargeurs Invest behält 25 % der Anteile an Novacel.
- Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2026 erwartet und unterliegt üblichen Genehmigungen.
- Novacel ist ein führender Hersteller von Oberflächenschutzlösungen mit einem breiten Produktportfolio und hat seinen Hauptsitz in Deville, Frankreich.
- KPS plant, mit dem Management von Novacel zusammenzuarbeiten, um das Wachstum und die Marktposition des Unternehmens zu stärken.
- KPS Capital Partners verwaltet ein Vermögen von 19,5 Milliarden US-Dollar und hat eine Erfolgsbilanz in der Verbesserung von Produktions- und Industrieunternehmen.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.