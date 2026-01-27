Meta startet Bezahlabos bei Instagram, Facebook & WhatsApp! Umsatzturbo voraus?!

Ein Sprecher von Meta bestätigte, dass die kostenpflichtigen Pläne auch die Nutzung KI-gestützter Funktionen umfassen werden, die das Benutzererlebnis weiter verbessern sollen. Zu den Neuerungen gehört auch die Integration von Manus, einer kürzlich von Meta für 2 Milliarden US-Dollar übernommenen KI-Agentur aus Singapur. Diese Akquisition ist Teil der größeren Strategie von Meta, in KI zu investieren und den eigenen Marktanteil in diesem Bereich zu stärken.

In den kommenden Monaten plant Meta Platforms, neue Premium-Abonnement-Modelle für seine Apps Instagram, Facebook und WhatsApp zu testen. Laut einem Bericht von TechCrunch sollen die Abonnements den Nutzern zusätzliche Funktionen und erweiterte KI-Tools bieten, um ihre Produktivität und Kreativität zu steigern.

Bislang hat Meta KI-Modelle wie Llama entwickelt, die der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung stehen. Mit den neuen Abonnements wird das Unternehmen jedoch die Tür zu exklusiveren Funktionen öffnen. Anders als führende KI-Anbieter wie OpenAI und Google, die kostenpflichtige Modelle anbieten, möchte Meta mit dem neuen Abo-Modell für seine verschiedenen Apps von den Investitionen in KI-Forschung und -Entwicklung profitieren.

Ein weiteres Highlight könnte das KI-gesteuerte Kurzvideo-Format "Vibes" sein. Diese Funktion, mit der Nutzer KI-generierte Videos erstellen und remixen können, wird seit 2025 kostenlos angeboten. Nach dem Rollout des Premium-Abos könnten Nutzer jedoch für erweiterte Funktionen bezahlen, während die Grundversion weiterhin kostenlos bleibt.

Es ist wichtig zu betonen, dass die neuen Abonnementmodelle unabhängig von Meta Verified sind. Bei diesem 2023 eingeführten kostenpflichtigen Produkt erhalten Nutzer ein Verifizierungsabzeichen, direkten Support und Schutz vor Identitätsdiebstahl.

Meta betont, dass das Unternehmen die Rückmeldungen der Nutzer in den kommenden Monaten sammeln und die Abonnements anpassen wird, um die besten Ergebnisse für die Community zu erzielen.

Mit dieser neuen Strategie könnte Meta nicht nur seine Einnahmen durch Premium-Features steigern, sondern auch den Wettbewerb mit anderen Plattformen wie TikTok und YouTube weiter verschärfen.

Den gestrigen Handelstag an der Nasdaq schloss die Meta-Aktie mit einem Plus von mehr als zwei Prozent bei 672,36 US-Dollar ab. Nach Börsenschluss stieg sie auf 673,31 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,95 US-Dollar oder 0,14 Prozent entspricht.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



