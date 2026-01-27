    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 27. Januar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts- und Finanztermine am 27. Januar 2026
    • Wichtige Unternehmenszahlen: Acea, UPS, LVMH, Texas Instruments
    • Konjunkturdaten: PMI, Arbeitslosenquote, Zinsentscheid in Ungarn
    TAGESVORSCHAU - Termine am 27. Januar 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 27. Januar 2026

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 12/25
    08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz
    08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen
    09:00 GBR: Reckitt Benckiser, außerordentliche Hauptversammlung 12:00 SWE: Atlas Copco, Jahreszahlen
    12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen
    12:00 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen
    12:30 USA: Kimberly-Clark, Q4-Zahlen
    12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen
    12:55 USA: RTX (vormals Raytheon), Q4-Zahlen
    13:00 DEU: Invesco, Q4-Zahlen
    13:30 USA: American Airlines, Q4-Zahlen
    13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen
    13:45 USA: Union Pacific, Q4-Zahlen
    17:45 FRA: LVMH, Jahreszahlen
    22:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen
    USA: Paccar, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26
    02:45 CHN: Rating China PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 07:00 CHN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/25 (endgültig) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/25
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 12/25
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/26
    09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/25
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/25
    16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/26
    16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: «Handelsblatt»-Energiegipfel u.a. mit Wirtschaftsministerin Reiche, Berlin +9.40 Uhr Keynote Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche + 10:05 Uhr: Energieversorgung im Wandel, u.a. mit RWE-Chef Markus Krebber und Klaus Müller, Präsident Bundesnetzagentur

    09:30 DEU: Creditreform veröffentlicht Schuldneratlas zu Schuldnerzahlen und Überschuldungsquoten in Berlin und Brandenburg 2025

    10:00 DEU: Pk des Fondsanbieters Union Investment: Vorstellung des «Vorsorgekompass 2026»

    11:00 DEU: Online-Pk der Stiftung Offshore Windenergie «Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland 2025», Hamburg

    11:00 DEU: Online-Pk Bilanz nach 15 Jahren erster deutscher Offshore-Windpark Alpha Ventus, Bremerhaven

    11:30 DEU: Jahres-Pk Intersport

    15:00 DEU: Neujahrsgipfel des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und Report der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) 2026, Berlin u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)

    DEU: 75. Spielwarenmesse in Nürnberg

    IND: Gipfeltreffen EU-Indien in Neu-Delhi
    EU und Indien wollen Verhandlungen über ein geplantes Freihandelsabkommen abschließen °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 27. Januar 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 27. Januar 2026 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 12/25 08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz 08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen 09:00 GBR: Reckitt Benckiser, außerordentliche …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     