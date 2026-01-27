    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    EU-Automarkt legt 2025 weiter zu - Mehr E-Autos, weniger Verbrenner

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Automarkt in der EU hat auch im vergangenen Jahr wieder etwas zugelegt. Insgesamt wurden in der Europäischen Union 2025 gut 10,8 Millionen Pkw neu zugelassen und damit 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Branchenverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Unterdessen zog der Absatz reiner Elektroautos wieder klar an. Der Anteil reiner Verbrennerfahrzeuge ging deutlich zurück.

    Rein batterieelektrische Autos machten im vergangenen Jahr 17,4 Prozent der Zulassungen aus. Ein Jahr zuvor war ihr Anteil auf 13,6 Prozent gesunken. Stärker gefragt waren Hybridfahrzeuge mit Kombinationen aus Verbrennermotor und E-Antrieb. Reine Benzin- und Diesel-Pkw machten noch 35,5 Prozent der Neuzulassungen aus, fast 10 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Besonders stark zog der Absatz reiner E-Autos in Deutschland an, nämlich um gut 43 Prozent.

    Trotz der stärkeren Nachfrage nach Wagen mit einem reinen Batterieantrieb musste E-Auto-Pionier Tesla aus den USA einen herben Absatzeinbruch hinnehmen: Von seiner Marke wurden in der EU nur noch 150.504 Autos zugelassen, fast 38 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der chinesische E-Auto-Hersteller BYD konnte seinen Absatz in der EU auf 128.827 Fahrzeuge mehr als verdreifachen.

    Die deutschen Hersteller konnten ihren kombinierten Absatz aus Verbrennern, Hybriden und E-Autos unterdessen steigern. Der Volkswagen-Konzern legte um 5,5 Prozent auf knapp 3 Millionen Autos zu. Während seine Marke Cupra einen Absatzsprung von fast 36 Prozent hinlegte, musste seine Sportwagentochter Porsche einen Rückgang um gut 17 Prozent hinnehmen. Der BMW-Konzern kam auf ein Plus von 6,4 Prozent auf 764.331 Autos. Mercedes-Benz steigerte den Absatz um 1,5 Prozent auf 568.764 Wagen.

    Der Stellantis-Konzern mit Marken wie Peugeot, Citroen, Opel, Fiat und Jeep verbuchte hingegen einen Rückgang um 4,7 Prozent auf knapp 1,7 Millionen Autos. Sein Konkurrent Renault samt den Marken Dacia und Alpine kam auf 1,2 Millionen Wagen, ein Plus von 5,6 Prozent./stw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie

    Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 87,45 auf Lang & Schwarz (26. Januar 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um -4,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von BYD bezifferte sich zuletzt auf 39,24 Mrd..




