    Micron investiert Milliarden in Singapur-Werk: Wer profitiert vom Chip-Mangel?

    Um der weltweiten Speicherchip-Knappheit zu begegnen, investiert Micron 24 Milliarden US-Dollar in Singapur. Der bis 2028 geplante Ausbau soll rund 1.600 neue Arbeitsplätze schaffen und die KI-Technologie vorantreiben.

    US-Chiphersteller - Micron investiert Milliarden in Singapur-Werk: Wer profitiert vom Chip-Mangel?
    Foto: Igor Golovniov - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Der führende US-Chiphersteller Micron Technology investiert 24 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Singapur, um der durch die künstliche Intelligenz (KI) ausgelösten Engpasssituation auf dem Speicherchip-Markt entgegenzuwirken.

    In einer offiziellen Mitteilung erklärte das Unternehmen, dass das Geld für den Bau einer neuen Produktionsstätte für NAND-Speicherchips verwendet wird. NAND-Chips bieten eine schnellere Datenzugriffsrate als traditionelle Festplatten und sind mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der KI-Infrastruktur. Sie finden vor allem in Solid-State-Drives (SSDs) Anwendung, die in Computern und Smartphones zum Einsatz kommen. Mit dem Boom in der KI-Technologie wächst die Nachfrage nach dieser Art von Speicher rasant.

    Der globale Speicherchip-Markt wird von Micron sowie den südkoreanischen Rivalen SK Hynix und Samsung dominiert. Diese drei Unternehmen haben ihre Produktionsressourcen zunehmend auf die Herstellung hochwertiger Chips konzentriert, die für die KI-Technologie benötigt werden, und ihre Kapazitäten für den klassischen Speicherbereich reduziert. Bereits seit dem vergangenen Jahr warnen PC- und Smartphone-Hersteller vor den Auswirkungen der Speicherknappheit auf ihre Geschäfte.

    "Die Bedeutung von NAND für KI wächst rasant und die Preise sind stark gestiegen" sagte MS Hwang, Forschungsleiter bei Counterpoint Research gegenüber CNBC. "Die Lieferanten reduzieren die Produktion traditioneller Consumer-Produkte wie SSDs für PCs und Flash-Speicher für mobile Geräte, während sie den Anteil von Enterprise-SSDs für Rechenzentrumsserver erhöhen."

    Das neue Micron-Projekt in Singapur wird rund 1.600 Arbeitsplätze schaffen und die Produktion von Wafern soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2028 beginnen. Micron hat zudem bekräftigt, dass diese Investition die langfristige Bedeutung Singapurs als wichtigen Teil des globalen Fertigungsnetzwerks des Unternehmens unterstreicht. Sie soll die Resilienz der Lieferkette stärken und ein innovationsfreundliches Ökosystem fördern.

    Mit dieser Entscheidung folgt Micron der Strategie Singapurs, sich als globaler Hub für zukunftsweisende Technologien zu etablieren. Die Regierung des Inselstaats hat bereits angekündigt, über 786 Millionen US-Dollar in lokale KI-Forschungsprojekte zu investieren.

    Micron plant einen weiteren großen Ausbau seiner Produktionskapazitäten und hat kürzlich den Bau eines 100 Milliarden US-Dollar teuren Werks im US-Bundesstaat New York sowie eine Investition von 1,8 Milliarden US-Dollar in eine taiwanesische Produktionsstätte angekündigt. Die langfristige Strategie des Unternehmens sieht vor, auch weiterhin auf Produktionsstandorte in Taiwan, Singapur und Japan zu setzen, um die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Speicherchips zu decken.

    Micron beendete den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mit einem Kurs von 389,09 US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 10,56 US-Dollar bzw. 2,64 Prozent. In der nachbörslichen Handelssitzung erholte sich der Kurs leicht und stieg auf 389,23 US-Dollar (+0,14 US-Dollar bzw. +0,036 Prozent).

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Ferdinand Hammer
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
